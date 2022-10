Mapa: Estados en donde ya no era obligatorio el cubrebocas

El Comité de la Nueva Normalidad, formado por las secretarías de Salud (Ssa), Economía (SE), Trabajo y Previsión Social (STPS), y el IMSS, estableció que el uso de cubrebocas dejará de ser obligatorio en los centros de trabajo a nivel nacional, que la vacunación contra el Covid-19 no debe ser un factor condicionante para que las personas realicen sus actividades laborales y tampoco se les podrá pedir una prueba.

A casi dos años de la implementación de los lineamientos para la continuidad saludable de las actividades económicas ante Covid-19, el comité también sugiere eliminar el uso de tapetes sanitizantes y filtro sanitario.

En el caso del cubrebocas, señaló que ya no es obligatorio su uso en espacios cerrados o abiertos, sólo recomendable; no obstante, existen consideraciones donde sí sugiere su uso: “A las personas que decidieron no vacunarse y como inmunocompromiso se les sugiere utilizar cubrebocas en todo momento, y en lugares de trabajo mal ventilados con las personas que compartan el mismo lugar físico”, especificó.

Esta mañana, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, informó que ya suman tres meses de reducción de la pandemia de Covid, la cual señaló “se encuentra en receso” y muestra de esto es que hay días consecutivos en que no se registran defunciones en todo el país.

Cubrebocas va y viene

En varios estados del país el uso obligatorio del cubrebocas va y viene, dependiendo de los contagios y las necesidades de cada región.

Estados como Puebla y Sinaloa habían levantado la obligatoriedad para su uso durante la temporada vacacional de semana santa pero regresaron su uso, en escuelas y espacios cerrados durante junio, en la más reciente ola de Covid-19 que se registró en el país.

En Chihuahua, la obligatoriedad también se había levantado, pero regresó en julio, tanto en espacios abiertos como cerrados.

Con el inicio del nuevo ciclo escolar, que se ha dado de manera presencial, la recomendación generalizada fue establecer el uso obligatorio del cubrebocas en planteles escolares.

En Hidalgo, esto incluyó a los alumnos de la Universidad Autónoma de Hidalgo, que volvieron a clases en julio, durante la quinta ola de Covid.

En Chiapas, en cambio, el uso nunca ha sido obligatorio ni hubo ordenamientos al respecto. Las autoridades locales lo “recomendaron” y lo dejaron a decisión de la gente. En la capital, Tuxtla Gutiérrez, la mayoría de los habitantes lo ha seguido usando.



Los que ya lo eliminaron

En Sonora, desde el pasado 16 de junio, su uso dejó de ser obligatorio cuando se abrogó la Ley que Regula el Uso del Cubrebocas, ley que fue aprobaba en noviembre de 2020, durante la pandemia por Covid-19.

En Coahuila, desde el pasado 19 de septiembre el uso es opcional, incluyendo oficinas, centros comerciales y hospitales, así como durante espectáculos, sean culturales o deportivos.

En Yucatán, desde el 26 de septiembre, su uso también es voluntario, con excepción de centros de salud, hospitales y unidades médicas. Sin embargo, recientemente, se han multiplicado las peticiones para que su uso vuelva a ser obligatorio en escuelas, para alumnos menores de 6 años, quienes no están vacunados.

El caso más reciente fue el de Sinaloa, que el pasado 3 de octubre anunció la eliminación de su uso obligatorio, tanto en espacios abiertos como cerrados, ante la disminución de contagios en la entidad. Su uso en hospitales y para personas inmunocomprometidas, se mantiene como obligatorio.