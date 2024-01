Villahermosa.— A pesar de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ha invertido más de mil 500 millones de pesos en la construcción del malecón Carlos A. Madrazo de este municipio, la obra ya sufrió daños por la mala planeación con la que fue realizada, por lo que ahora se está “parchando”.

Al inicio de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a remodelar los dos malecones ubicados a las orillas del río Grijalva, con una inversión de 3 mil millones de pesos: uno es el Leandro Rovirosa Wade, el cual ya fue entregado e inaugurado y se ubica del lado de la colonia Gaviotas, y el otro es el Carlos A. Madrazo, que se encuentra frente al centro de Villahermosa, cuya construcción comenzó en 2022 y hasta la fecha no ha concluido.

La mala calidad de los materiales utilizados por las empresas ganadoras de las licitaciones originó que el colchaconcreto que se colocó en los márgenes del río Grijalva para la obra integral del malecón se cayera y no aguantara ni la entrega.

Luis Antonio Cabrera, delegado local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), fue el primero en señalar como responsable a la Sedatu, dependencia que encabeza Román Meyer Falcón, afirmando que su construcción fue inadecuada.

“Estamos haciendo nosotros las primeras revisiones técnicas de campo y de medición de capacidad del suelo para entender por qué colapsó; sin embargo y sin mucho análisis, con el puro criterio y experiencia de los técnicos que tiene la Conagua, creemos que es un sistema inadecuado que generó el colapso, o sea que está mal construido, podemos decir”, apuntó Luis Antonio Cabrera.

Además, el funcionario explicó que, “generalmente esas obras tienen un dentellón, un dentellón es una estructura que va al piso, en el suelo, en el agua como si fuera una dala de concreto en donde se amarran esas colchas y creo que en este caso no tenía esa estructura”.

El encargado de Conagua en Tabasco, Luis Antonio Cabrera, precisó que ellos observan que la disposición de los cuadros de las losas no son las más adecuadas porque hay un espacio entre bloque y bloque de concreto, y esa tecnología ahora ya no es la más fiable debido a que hay proveedores que generan otros tipo de estructuras que se sellan completamente y no dejan ningún espacio.

El funcionario destacó que hay partes de la obra que no son viables, como las jardineras colocadas al margen derecho del malecón, el cual comprende una longitud aproximada de dos kilómetros de árboles y flores de ornato que se prevé serán arrasadas cuando suba el nivel del agua en el río Grijalva.

“Son dos kilómetros, cada vez que suba el río, las veredas desaparecerán, hasta lo bonito que se ven las plantas se echará a perder… Desde el inicio nosotros como Conagua no estuvimos de acuerdo con la implementación de esas veredas; son temporales, y en cuanto no nos alcance el agua se ven bien, pero no son viables, pues cada vez que suba el río esas veredas desaparecerán”, refirió Cabrera.

Al respecto, la presidenta municipal de Centro, Yolanda Osuna Huerta, afirmó que la Sedatu ya tiene conocimiento del problema que presenta el malecón de Villahermosa y, dijo, se están coordinando acciones con las empresas contratistas para abordar la situación.

“Sedatu ya lo tiene registrado, seguramente ya lo tiene coordinado con las empresas contratistas que están haciendo este trabajo. Seguramente lo van a intervenir”, afirmó la edil.

La calidad de los materiales utilizados originó que el colchaconcreto colocado en el malecón se cayera. Foto: Luma López

La construcción

La edificación del proyecto general de los dos malecones comprende siete etapas; de la tres a la siete corresponden al malecón Carlos A. Madrazo y estas cinco fueron licitadas de manera directa por la Sedatu desde enero de 2022.

Durante una visita a Tabasco, Román Meyer aseguró que el malecón estaría listo antes de finales de 2023; sin embargo, la obra no ha sido entregada y ahora trabajan a marchas forzadas debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el pasado 12 de enero que regresará a Tabasco el próximo 2 de febrero, justo para supervisar el cumplimiento de esta promesa.

La etapa tres tuvo un costo de 137 millones 413 mil 402 pesos y fue entregada a la empresa GOPARA Arquitectos. La cuatro, con una propuesta económica de 421 millones de pesos, el Grupo Constructor PROSER ganó la licitación. Mientras que la cinco fue costeada por 121 millones 548 mil 500 pesos y entregada a la empresa Desarrollador en Grupo RETRAT.

En tanto que la sexta etapa se licitó en dos partes, la primera la empresa ganadora fue Del Carmen Constructora S.A. de C.V. por un monto de 283.4 millones de pesos (sin IVA incluido) y la segunda parte costó 409 millones 786 mil 958 pesos y se la otorgaron a Natura Ingeniera con Olinca servicios.

Finalmente, en la séptima etapa de esta obra que lleva dos años y aún no se concluye, la empresa beneficiada fue IVREA Construcciones S de RL de CV, que ganó la licitación LO-15-412-015000999-N-238-2023 para la construcción de la Plaza Solidaridad que incluye este proyecto por un monto de 92 millones 672 mil 884.24 pesos.

Pérdidas millonarias

El retraso en la construcción del malecón por parte de las empresas contratadas por Sedatu también ocasionó en 2023 pérdidas millonarias en los comercios de la zona, ya que tuvo que cerrar su acceso.

Al respecto, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tabasco registró un sombrío panorama para el sector empresarial con el cierre de 110 establecimientos comerciales y de servicios, cuyas cortinas bajaron debido al retraso en la obra del malecón.

Manuel Miranda, entonces presidente de la Canaco, reveló que las pérdidas económicas en el primer semestre de 2023 se habían estimado en aproximadamente 300 millones de pesos.

Asimismo, la legisladora del PRI, Soraya Pérez Munguía, pidió al gobierno del estado que se les apoyara a los empresarios porque esta obra los tenía “ahorcados” por la falta de venta.

“Se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, para que, a través de las Secretarías de Administración y Finanzas, así como de Desarrollo Económico y Competitividad, se les otorguen créditos a todas las empresas y comercios afectados que dejaron de trabajar por la construcción del malecón de Villahermosa”, pidió la legisladora en la tribuna del Congreso estatal; sin embargo, la bancada de Morena congeló la iniciativa.

Por lo pronto y previo a que el presidente López Obrador acuda a inaugurar el malecón Carlos A. Madrazo, trabajadores comenzaron a parcharlo.

Hay partes de la obra que no son viables, como las jardineras colocadas en el margen del malecón. Foto: Luma López