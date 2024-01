Zacatecas, Zacatecas.- Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Zacatecas David Monreal Ávila (Morena) aseguró que los zacatecanos no le van a fallar y este año se profundizará el segundo piso de la transformación .

“Puede estar usted tranquilo señor Presidente, tenga la certeza de que así como usted no le ha fallado a nuestro pueblo, nosotros no le fallaremos a usted, no sólo vamos a mantener vivo su legado histórico sino que vamos a impulsarlo con mayor fuerza, su liderazgo para impulsar el movimiento con la misma valentía y con la misma honestidad y amor con la que usted lo ha hecho por más de 23 años”.

Lee también: “No se los diría si no fuese así”: AMLO asegura que la Presidencia quedará “en muy buenas manos”

Durante una gira de trabajo del Jefe del Ejecutivo por la entidad, donde supervisó el avance de los programas del Bienestar, el gobernador Monreal aseguró que son tiempos de definiciones y de mantener viva la llama de la esperanza.

En el Centro de Convenciones, el político zacatecano aseguró que nadie debe confundirse porque la ruta está marcada, y se tendrá la última palabra en las elecciones más importantes de la historia de este año, donde se disputarán más de 19 cargos de elección entre ellos la Presidencia de la República.

Lee también: AMLO anuncia que su último libro saldrá en la primera quincena de febrero

Monreal expresó su gratitud al presidente López Obrador por los avances en los programas sociales que han llevado justicia social y eliminado la pobreza en el país.

“Termino con una de nuestras máximas señor Presidente: amor con amor se paga. Por eso, muchas gracias por su lucha, muchas gracias por la transformación del país, muchas gracias por la vida que le ha dado a México. No vamos a fallar y nunca lo olvide Presidente en Zacatecas lo queremos”, destacó Monreal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rtd/rmlgv