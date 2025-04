Madres víctimas de feminicidio en Coahuila, exigieron claridad en la entrega de apoyos para los huérfanos de feminicidio, pues el estado no ha entregado el apoyo en este año.

Cristela Soto, madre de Daisy Viridiana Martínez Soto, mencionó que las autoridades les justifican que el apoyo está “en firmas”.

Desde hace siete años, el gobierno estatal entrega un apoyo a los hijos de víctimas de feminicidio. Actualmente el apoyo es de 4 mil pesos al bimestre por menor.

Integrantes del colectivo Madres Poderosas mencionan que existen casos donde hay hasta cuatro menores huérfanos (09/04/2025). Foto: Archivo

“Los niños necesitan muchas cosas y por eso estamos aquí para exigir los derechos de nuestros nietos”, comentó Cristela Soto.

Rosa María Rocha, madre de Danna Milagros Cigarro Rocha, aseguró que ha sido un navegar y tocar puertas para que les entreguen las ayudas.

“Es necesario andar exigiendo porque si fuera por ellos no darían ningún apoyo. Es un trámite tortuoso. Estar aquí y allá”, mencionó.

El gobierno estatal no ha cumplido este año con el apoyo a menores huérfanos establecido desde 2018 (23/04/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

Las madres forman parte del colectivo Madres Poderosas y refirieron que entre las integrantes existen casos donde hay hasta cuatro menores huérfanos de feminicidio.

Las madres mencionaron que los niños no van a esperar a no comer o que no enfermen, por lo que insistieron en que se cumpla con el apoyo que se viene dando desde el 2018.

“No debemos de andar batallando desde el momento que somos víctimas indirectas. Vamos a exigir hasta que exigir no sea necesario”, comentó Rosa Rocha.

Asimismo, pidieron claridad sobre la actualización del decreto que avala la entrega de apoyos.

