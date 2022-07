Una vecina narró cómo auxilió a Luz Raquel Padilla luego de que un grupo de personas le rociaran alcohol y le prendieran fuego en un parque cerca de su domicilio en la colonia Arcos de Zapopan.

“Empecé a escuchar unos gritos ‘auxilio ayúdenme, auxilio’, no pensé en ese momento si primero me ponía las chanclas o algo, no, salí descalza como andaba y cuando me asomo vi a cuatro personas, fueron tres hombres y una mujer”.

“La muchacha le decía tírate al suelo y date vueltas, no podíamos apagarla con nada. (Después) se apagó, el fuego ya no estaba, pero Luz quedó muy mal, su piel se caía”, contó la vecina a Foro TV quien pidió el anonimato por temor a represalias.

"¿Hasta cuándo voy a tener que vivir con miedo?".

Eso se preguntó Luz Raquel Padilla Gutiérrez el pasado 17 de mayo, cuando publicó en Twitter las fotografías de las pintadas amenazantes que le dejaron en la escalera de su departamento en Zapopan, en el estado de Jalisco, en México.

"Te voy a quemar viva", "Te vas a morir, machorra", decían las pintadas.

Algo más de dos meses después, Padilla murió este martes por las quemaduras recibidas el pasado sábado 16 de julio, cuando un grupo de personas la rociaron con alcohol y le prendieron fuego en un parque cerca de su domicilio en la colonia Arcos de Zapopan.

Padilla, de 35 años, había presentado una denuncia previa ante la comisaría contra un vecino por problemas de convivencia y supuestas agresiones físicas y verbales, por lo que se había iniciado una carpeta de investigación.

El mismo día que publicó las fotografías de las amenazas, también aseguró haber sido atacada por su agresor con cloro industrial.

La Fiscalía del estado de Jalisco informó este jueves de la detención de uno de sus vecinos, Sergio Ismael "N", como sospechoso de los delitos de "lesiones, amenazas y delitos cometidos en contra de la dignidad de las personas" tras la denuncia presentada por Padilla.



Es el colmo que en un día se hagan varios apercibimientos por tener ruido en áreas de comunes @ZapopanDen @RuidoZapopan @InspZapopan @PoliciaZapopan pic.twitter.com/ahnGUGmLkD — Luz Raquel Padilla Gutirrez (@GutirrezPadilla) June 10, 2022

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, declaró que el arrestado había comparecido el miércoles antes las autoridades en calidad de testigo con relación a la carpeta abierta por este asesinato.

Sin embargo, aclaró que su detención está vinculada a esa causa penal previa e "independiente" de la carpeta de feminicidio, aunque "eventualmente también podría estar indicado por este delito", dijo.

