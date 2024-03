Oaxaca de Juárez.— La activista y bloguera pakistaní ganadora del Nobel de la Paz en 2014, Malala Yousafzai, escribió: “Para hacerme poderosa sólo necesito una cosa: educación”.

Tania Carolina Jiménez Mariscal, una de las pocas fotoperiodistas que persisten en el oficio en Oaxaca, coincide con esa premisa. Para ella, la educación es la herramienta capaz de dotar a la sociedad del conocimiento para vencer la discriminación de género y el machismo.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, en entrevista con EL UNIVERSAL, Carolina comparte su historia tras la lente. Carito, como la llaman afectuosamente quienes la conocen, es apasionada de la fotografía desde que estudió la licenciatura en Comunicación en la Universidad Anáhuac. También es amante de la literatura y la lectura en general.

Tania Carolina Jiménez reconoce que el trabajo de los medios de comunicación ha cambiado ante la inmediatez que exigen las redes sociales. Foto: Mario Arturo Martínez | El Universal

Lamenta que las condiciones actuales de los medios de comunicación no permitan brindar a las y los trabajadores salarios suficientes, y que cada vez sean menos jóvenes, sobre todo mujeres, quienes se acerquen al periodismo, en general, y al fotoperiodismo, en particular. Ella comenzó su camino en los medios en diciembre de 2008, en la época del auge de los portales informativos, donde tenía que hacer texto y foto.

Meses después decidió que su camino era la imagen. En 2009 comenzó como fotógrafa en un periódico local, donde todavía labora. “Al principio combiné mi labor en los dos trabajos, aunque me tenía que partir en mil, buscando siempre que le dieran reconocimiento a la foto”, recuerda.

Después colaboró con la extinta revista cultural El Jolgorio Cultural, donde además hacía diseño de imagen e intervenciones de fotografías, así como diseño editorial. Luego se sumó a las filas de Estación Foto, agencia dedicada al fotoperiodismo iniciada por fotógrafos oaxaqueños. Hoy colabora con la agencia Cuartoscuro.

A 15 años de distancia, reconoce que el trabajo de los medios ha cambiado ante la inmediatez que exigen las redes sociales. Considera esencial saber elegir las fotos: “Tienes que saber cómo editarte tú mismo, mandar las que consideres mejores para facilitar el trabajo de los editores, sobre todo porque en Oaxaca no hay editores dedicados a la selección de fotografías”, apunta.

Sostiene que la foto no es un acompañamiento de la información escrita, sino que tiene la capacidad de informar por sí misma.

La fotógrafa comenzó su camino en los medios en diciembre de 2008, en la época del auge de los portales informativos. Foto:

La noche de Nochixtlán

Carolina reflexiona sobre los retos de su oficio. “Lo más difícil que me ha tocado puede ser una manifestación; ahí, los riesgos están medianamente calculados, no sabes hasta qué punto va a escalar”, dice.

Rememora el conflicto de Nochixtlán, sucedido el domingo 19 de junio de 2016 en la Mixteca, donde en un enfrentamiento centenares de elementos de las policías municipal, estatal y federal intentaron desalojar a profesores y pobladores que protestaban contra la reforma educativa.

En esa jornada, la cobertura periodística se realizó entre disparos y trifulcas; Carolina fue la única mujer que cubrió los hechos de Nochixtlán. Captó las imágenes de policías disparando a los maestros, que dieron la vuelta al mundo.

“Me cayó el veinte hasta dos días después, cuando asimilé haber estado entre los balazos, algunos que ni siquiera sabías de dónde venían. Estábamos en fuego cruzado, sin señal, viendo coches quemados. Hubo un momento en el que casi nos cae una granada y por seguridad dejamos de hacer foto, intentando encontrar a más compañeros, porque nos separamos.

“Ese día ni siquiera comimos, no habíamos desayunado y nos fuimos sin saber qué iba a pasar”, relata la fotoperiodista.

Una fotografía con causa

Para Carolina, en el quehacer fotográfico y periodístico se normaliza el machismo, puesto que en un ambiente que está dominado por roles masculinos las voces de las mujeres se escuchan bajito.

“Lo tienes tan normalizado que lo aceptas, a veces me asignaban más trabajo o me veían muy chiquita o indefensa, a pesar de que este es un trabajo que no debería tener un género”, afirma.

Fue poco a poco, al ir informándose sobre la lucha de las mujeres desde el feminismo para reivindicar los espacios en los empleos y el resto de los roles sociales, que su perspectiva y desempeño cambiaron. De acuerdo con cifras de ONG, de las personas dedicadas al periodismo en México sólo 29% son mujeres, es decir, menos de 30%.

“Considero que lo que nos puede salvar, tanto a hombres como a mujeres, es la educación en temas de género y feminismo. Me ha tocado en los trabajos que también mujeres discriminan y violentan; es la educación la que nos abre los ojos”, sentencia la fotógrafa. Los cambios más sustanciales, que se reflejaron en su trabajo tras la lente, destaca, empezaron a notarse desde hace más o menos seis años, cuando la lucha feminista cobró fuerza.

Carolina comenzó también a cubrir las manifestaciones y pronunciamientos de miles de mujeres exigiendo justicia.

“Nos mandan a cubrir y les interesan los destrozos [a los medios], cuando esa no es la nota. Las mujeres salen a las calles porque miles han sido asesinadas.

“No sólo nos están matando físicamente. Siempre habrá un rezago en lo laboral, en lo social... no hay una sola mujer que no haya vivido acoso”. Incluso, señala, en el ejercicio de su trabajo ha vivido amenazas y acoso.

Desde hace 15 años, Carolina camina día con día con una cámara al hombro, imponente ante sus 1.50 metros de estatura, su voz suave y su sonrisa.

“La fotografía me ha permitido hacer un viaje hacia mí misma... tal vez no tengo una voz fuerte, pero sí una mirada poderosa”, asegura la periodista.