Chilpancingo.- La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, va por la reelección.

La noche del lunes, la dirigencia nacional de Morena anunció que López Rodríguez será la candidata a la alcaldía de Acapulco por segunda vez.

La candidatura de López Rodríguez puede considerarse como una cuota al excanciller y exprecandidato de Morena a la presidencia de la República, Marcelo Ebrard.

López Rodríguez en la contienda interna de Morena apostó por Ebrard.

Sin embargo, la edil ha hecho su propia fama con sus polémicas declaraciones.

Lee también VIDEO: Critican a alcaldesa de Acapulco por disfrutar con cervezas partido de futbol

Desde que era diputada federal, antes de ser postulada como abanderada en 2021, López Rodríguez soltó una de sus frases que la inmortalizaron en la vida pública del país.

Era octubre del 2020, en la tribuna de la Cámara de Diputados, López Rodríguez confesó, sin ningún pudor, un acto de corrupción que cometió:

“¿Dónde está la verdadera corrupción? Yo litigio: tuve que dar la módica cantidad de 20 mil pesos para que la corrupción del sistema permitiera solicitar al juez el juicio abreviado”, dijo en plena sesión.

Ya como alcaldesa de Acapulco ha soltado otras tantas. Por ejemplo, la de “la calor”.

“Nosotros tenemos alrededor del 16.2 por ciento de pobreza extrema, que también puede ser un factor para la violencia. El tema de género, también puede ser un factor para la violencia. La falta del empleo, también puede ser un factor, y el mismo… la calor también puede ser un factor para la violencia. Una mala alimentación, cuando uno trae una mala alimentación, por ejemplo, si comen más carbohidratos, te aceleras”, justificó la falta de resultados en el combate de la violencia en el puerto.

Abelina López Rodríguez. Foto: ESPECIAL

Sobre el tema de la violencia, tiene otras frases que buscan justificar la falta de resultados o minimizar los hechos:

“Díganme, ¿Dónde está la alarma de la violencia? La alarma la ponen los medios. Si no cuidamos lo que aquí comemos, no sé qué vamos a comer. ¿Por qué Cancún se mantiene callado?”, dijo cuando en Acapulco los criminales atacaron a transportistas y comerciantes.

Sin embargo, una vez dijo que ya no diría nada sobre la violencia porque el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda se lo prohibió:

“Vengo ahorita de la mesa de Seguridad y pues ahí te dan los pormenores y la indicación es no hablar de lo que a mí no me corresponde hablar (…) La regla es pues ‘usted no hable de más’ y lo entiendo, porque puedo perjudicar con decir datos que al rato no cuadren con la investigación”, reveló.

Cuando los normalistas de Ayotzinapa aventaron un tráiler sobre la caseta de cobro de Palo Blanco en la autopista del Sol, López Rodríguez también opinó:

Lee también La truculenta historia de Abelina, Narro y los marinos desaparecidos

—¿Se violó la ley ayer, cuando les echan un tráiler a los policías? —se le preguntó durante una entrevista.

—No sé a quién vas a castigar, porque el carro (tráiler) va circulando solo, ¿A quién se castiga? ¿Quién fue él que lo hizo?, debemos ser objetivo, para no generar movimientos y movimientos que al rato tengamos el caos, hay que llamarlos al diálogo. Tampoco podemos cometer delitos.

Durante su gobierno, López Rodríguez ha mantenido un distanciamiento con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y su padre, el senador Félix Salgado Macedonio.

Incluso, esta relación ha tenido momentos álgidos, como cuando guardaespaldas de la gobernadora le impidieron el acceso a un acto oficial a López Rodríguez.

En un video que se difundió en redes sociales se observa a la alcaldesa discutiendo con unas personas y pidiéndole a gritos que se tranquilice a un hombre.

Abelina López Rodríguez. Foto: ESPECIAL

El video sólo enfoca a la alcaldesa y no se ve al hombre al que le grita.

“!Cálmate, cálmate, cálmate¡ Este es territorio Acapulco. Maldita forma que tienes de llegar”, dice la alcaldesa.

En un comunicado, el Gobierno de Acapulco precisó que en el video la alcaldesa discute con un escolta de la gobernadora que la agredió.

El texto señaló que el equipo de logística y de seguridad de la gobernadora en “todo momento” complicó y entorpeció en paso de las demás autoridades pero se “enfocaron personalmente en el recorrido que hizo la alcaldesa y la bloquearon en su trayecto”.

La reelección de López Rodríguez también se puede considerar como un triunfo contra la familia Salgado, quien impulsó a la diputada local, Yoloczin Domínguez Serna.









Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl