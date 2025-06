Pachuca.— Las lluvias registradas el lunes provocaron el desbordamiento del río de Las Avenidas y rompieron un cárcamo en la colonia Los Tuzos, en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

Por la noche, los vecinos fueron desalojados y ayer martes la emergencia continuaba.

Calles anegadas con aguas negras, 470 viviendas inundadas, enseres y muebles inservibles, así como mil 850 personas damnificadas, era el saldo hasta ayer.

Los vecinos de Mineral de la Reforma han visto de manera cíclica cómo su patrimonio se pierde en cuestión de segundos, pues el fraccionamiento Los Tuzos registra inundaciones de forma continua.

Pobladores y autoridades municipales coinciden en que este desarrollo habitacional nunca se debió construir, pues las casas quedaron en la parte baja, mientras que el río y el cárcamo están en la zona alta.

Eduardo Medécigo Rubio, presidente municipal, informó que el colapso de uno de los drenes hizo inoperante el sistema de bombeo y en cuestión de segundos el nivel del agua era de más de un metro de altura, por lo que fue necesario evacuar a los vecinos.

Hasta ayer, al menos 20 familias permanecían en albergues, el resto se fue con parientes y amigos.

El titular de Protección Civil municipal, David Aquino, reportó mil 850 personas damnificadas, 315 viviendas en zona roja, con daños severos, y 155 marcadas con semáforo amarillo, daños menores. Las autoridades precisaron que la inundación en Los Tuzos no fue provocada por la lluvia local.

El verdadero problema fue el arrastre y escurrimiento de agua proveniente de las lluvias en Mineral del Monte, así como de la zona sur del estado, que desembocaron justo en ese lugar.

Protección Civil estatal señaló que la emergencia continuaba y hasta ayer no se había entrado en la fase de recuperación, por lo que todo el personal se mantenía activo y en coordinación permanente con autoridades estatales y federales.

Colapsa sistema hídrico en Pachuca

El sistema hídrico en Pachuca y Mineral de la Reforma también registró daños severos. La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) sufrió afectaciones que comprometen el abasto y la calidad del agua que va a los hogares. El organismo informó que se detectó la suspensión del acueducto Téllez, uno de los principales sistemas de distribución, por fallas en el suministro de energía eléctrica.

Además, hubo saturación en las presas Estanzuela y Jaramillo, donde se arrastró sedimento, lo que originó alta turbiedad en el agua.

Lo anterior puso en riesgo la potabilidad del líquido, por lo que fue necesario activar la planta potabilizadora, que tardará entre 24 y 72 horas en garantizar la calidad del agua que llegue a las casas, precisó la Caasim. También solicitó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabajar en el restablecimiento del suministro eléctrico, una vez que las condiciones lo permitan, para reactivar los bombeos.

Como consecuencia, no había agua en las zonas centro-oriente, barrios altos y áreas cercanas al cinturón de seguridad, y se implementó un operativo de pipas para abastecer a las colonias afectadas.

La historia que se repite

Desde hace 17 años, Blanca Rosas y su esposo Francisco habitan en la calle Lumbreras, en el fraccionamiento Los Tuzos. Estos días, los sillones y el refrigerador se encuentran sobre bancos, botes o ladrillos. Blanca cuenta que cada temporada de lluvias el desbordamiento del río de Las Avenidas y el colapso del cárcamo hacen que la inundación en la zona sea inevitable.

“Esta vez tuve que subir los muebles como pude, en bancos y cubetas, porque si no, ¿quién me los va a reponer? El gobierno no nos ayuda en nada”, dice con impotencia.

En su sala, un sillón está encima de otro. Los muebles están en las escaleras, junto con trastes y ropa, todo apilado para evitar que fueran alcanzados por aguas pestilentes.

Su esposo Francisco comparte la misma molestia. Asegura que más de una cuarta parte del fraccionamiento está afectada porque las aguas negras entraron a los hogares, y lo que quedó estancado en las calles genera olores insoportables.

Resalta que la falta de agua potable complica el saneamiento de las casas: “Nosotros tenemos que buscar cómo limpiar, conseguir comida y ayudarnos entre vecinos. Los políticos sólo vienen cuando necesitan algo”, acusa.