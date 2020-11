Lleva exalcalde robo de erario a otro nivel

Desde Hidalgo nos platican que tremendo escándalo se armó en el municipio de Tepeapulco, luego de que fuera detenido el exalcalde Alfonso Delgadillo López (PRI), pues en un principio se manejó que era por un presunto peculado, ya que acumulaba observaciones de la Auditoría Superior del Estado por más de 6 millones de pesos; hasta ahí iba “normal” la cosa. Sin embargo, nos indican que su arresto fue porque don Alfonso al parecer está implicado, con otros exfuncionarios de su administración, en un intento de robo a mano armada de la nómina de la alcaldía, perpetrado en agosto pasado por dos sujetos, quienes fueron detenidos. No cabe duda que eso es llevar la mano larga a otro nivel.

Se sirven con la cuchara ancha

En tiempos de austeridad y recortes presupuestales, nos cuentan que, en Sinaloa, quien desentonó fue el diputado local Mario Rafael González Sánchez (PT), quien propuso que legisladores, personal de apoyo, asistentes, servicios generales y vigilantes gocen de un seguro médico, aumento salarial anual y una pensión en caso de fallecimiento mientras estén en funciones, a pesar de que ya se les habían cancelado algunas prestaciones y seguro de gastos médicos mayores. Nos indican que el ingreso bruto de cada diputado es de 152 mil 955 pesos, sin descontar impuestos, además de que algunos reciben bonos de gasto social, pago de alojamiento y transporte, pero que la propuesta es para que sus familias no queden desprotegidas. ¡Qué caritativo!

¿Tras los pasos de doña Ivone?

Quien llamó la atención en estos días en Yucatán, nos comentan, fue la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco (MC), pues cuando renunció al PRI hace más de un año aseguró que no se llevaría con ella a nadie, pero desde que empezó su chamba en Movimiento Ciudadano no ha parado de recorrer calles, colonias y reuniones con sus viejos colaboradores, quienes no han descartado seguir sus pasos en el partido naranja. Nos relatan que uno de esos encuentros fue con su primo hermano Víctor Manuel Cervera Hernández, hijo del exgobernador finado, y aunque doña Ivone dice que sólo fue para festejar el onomástico, no faltaron los mal pensados que ven a don Víctor cambiando de color. ¿Habrá desbandada?

Desprotica edil contra deudores del servicio de agua

Nos cuentan que en Zacatecas quien anda echando chispas contra quines no han pagado el agua es el alcalde de Ojocaliente, Daniel López Martínez (PT), pues el adeudo ya suma cerca de 10 millones de pesos y fue tanto su enojo que en una transmisión en vivo les advirtió que “ya estuvo bueno”, “ya se les acabó su menso y su alcalde calladito”. Nos relatan que don Daniel señaló que ya vio la lista de todos los deudores y los ubicó bien con nombre y cantidades, sobre todo a sus detractores que constantemente lo atacan en las redes sociales, a quienes les anticipó que les aplicará “mano dura” y, si no pagan, a partir del lunes comenzará a cortar el vital líquido. ¡Pum!