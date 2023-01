Llegan a Sonora 180 cubanos expulsados de Estados Unidos

Hermosillo.- Ante las recientes disposiciones migratorias de Estados Unidos y el acuerdo que concretaron los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador de México, llegaron a Hermosillo 180 migrantes de origen cubano.

En el complejo deportivo Ana Gabriela Guevara se han habilitado decenas de carpas para albergar a migrantes expulsados del vecino país del norte.

Un funcionario del Instituto Nacional de Migración (Inami) comentó que los migrantes que ingresaron por Texas, están siendo expulsados por Sonoyta.

Llegan a la estación migratoria y de ahí se les traslada al albergue en Hermosillo, la capital del estado, donde se están censando y se les da atención integral. Se les ofrece alimento, ropa donada por la sociedad civil.

En el albergue, permanece personal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Salud, Protección Civil municipal y estatal, Secretaría de Gobierno y Atención a Migrantes.

Adisleidi Estrada, maestra, licenciada en Educación, originaria de Camagüey, busca una oportunidad del gobierno norteamericano y en segunda instancia del mexicano.

"El trayecto mío es para ir a los Estados Unidos. En caso de que no pueda por X motivo, me quedo en este país. Me gusta México".

La docente de 37 años de edad, salió de su país junto a su esposo para progresar; sus dos hijos se quedaron en Cuba. Tienen la firme intención de regresar por ellos.

Adisleidi ya recorrió las calles Hermosillo y por el trato solidarios que ha recibido de los habitantes del municipio, piensa que es un buen lugar para vivir.

Prepara EU el fin del Título 42

El Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security o DHS) de Estados Unidos emitió un comunicado el pasado 5 de enero.

Informó que continúa los preparativos para el fin del Título 42 y anunció nuevas medidas de control en la frontera y más procesos seguros y ordenados.

Los ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua que no se sirvan de este proceso, intenten ingresar en Estados Unidos sin autorización y no puedan establecer un fundamento legal para permanecer serán deportados o retornados a México, que aceptará el retorno de 30 mil personas por mes que no hagan uso de estas nuevas vías.

La ampliación del proceso de Venezuela a Cuba, Haití y Nicaragua depende de la voluntad del Gobierno de México de aceptar el retorno o la deportación de ciudadanos de esos países.

También responde a un pedido del Gobierno de México de brindar vías legales adicionales para los migrantes, y promueve los intereses de ambos países de abordar los efectos en el hemisferio del deterioro de las condiciones en estos países.

No obstante, el gobierno norteamericano ofrecerá una forma lícita y eficiente para que los ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que reúnan los requisitos se postulen vayan a Estados Unidos, sin tener que emprender el peligroso viaje a la frontera.

Ello, a través de un proceso íntegramente en línea Las personas pueden pedir autorización anticipada para viajar a Estados Unidos y ser consideradas, a través de un análisis de cada caso concreto, para el otorgamiento temporario del permiso de permanencia “parole” por hasta dos años, incluida la autorización para el empleo.

Siempre que aprueben un proceso riguroso de evaluación y aprobación biométrica y biográfica de seguridad nacional y seguridad pública; tengan un benefactor en Estados Unidos que se comprometa a prestar apoyo económico o de otra índole; y hayan completado los cronogramas de vacunación y demás requisitos relacionados con la salud pública.

Las personas que ingresen en Estados Unidos, México o Panamá sin autorización tras el anuncio, no serán elegibles para estos procesos.

Los procesos permitirán que un máximo de 30 mil ciudadanos por mes que reúnan los requisitos de estos cuatro países puedan residir legalmente en Estados Unidos por hasta dos años y recibir autorización para trabajar allí durante ese período, dice el comunicado.



