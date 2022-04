Llama rector de la Universidad de Guadalajara a resolver conflicto con Alfaro

El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, señaló que quiere arreglar el problema que hay entre la casa de estudios y el gobierno de Jalisco, sin embargo consideró que el gobernador Enrique Alfaro fue “vulgar” al celebrar en un video el revés que la Suprema Corte de Justicia dio a la UdeG en el conflicto por la reasignación de 140 millones de pesos que el mandatario hizo al presupuesto universitario.

“Quiero arreglar este problema, quiero que me vuelva a escuchar Enrique Alfaro, quiero ir seguido otra vez a Casa Jalisco, porque quiero estar ahí a disposición para que hagamos cosas todos los universitarios con el gobierno del estado, porque a eso es a lo que aspiro yo, yo aspiro a arreglar ese conflicto”, dijo el rector.

No obstante, señaló que no entiende cuál es el origen y reveló que le han dicho que puede tener que ver con la Federación de Estudiantes Universitarios o con el Canal 44, medio de la Universidad.

“He recibido quejas de la FEU y del director del Canal 44 y cosas que me han dicho, pero no dan para este conflicto, nada de lo que he escuchado que pueda ser lo que provocó este conflicto da para que miles de jóvenes se queden sin un aula”.

Lee también: SCJN da razón a Alfaro en disputa de dinero con la Universidad de Guadalajara

En ese sentido, Villanueva recordó que junto con Alfaro planeó aumentar la matricula de preparatoria en 8 mil lugares para ser el primer estado en aceptar a todos los aspirantes al bachillerato y cumplir con el mandato de la Constitución estatal que establece que la educación media superior es obligatoria; sin embargo –dijo– la UdeG no ha recibido incremento presupuestal para continuar con esa meta.

Indicó que durante seis meses ha tratado de explicarle al mandatario que aumentar la matrícula requiere una inversión continua que va más allá del aumento inflacionario.

Al referirse a la resolución de la Corte que avaló la reasignación de 140 millones de pesos que la UdeG tenía contemplados para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, el rector recordó que aún hay un juicio de amparo que está por resolverse; defendió el museo como un activo de la ciudad y señaló que se construirá con, sin o a pesar del gobernador Alfaro.

Villanueva llamó al mandatario a conciliar, pero para ello –indicó– es necesario entender que Jalisco no tiene dueño, que es de todos.

Lee también: UdeG transformará todos sus centros universitarios en multitemáticos

afcl/rcr