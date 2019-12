Llama AMLO a empresarios para que se preparen por primera licitación para Tren Maya

La primera licitación para la construcción del Tren Maya saldrá la primera semana de enero, informó el lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador y llamó a los empresarios mexicanos de la construcción a prepararse para participar en este meta proyecto de la 4T.

“Las obras van a empezar ya; hacemos llamado a las empresas para que se vayan preparando. No sé si tienen el plan del Tren Maya, pero informamos que las licitaciones ya comenzarán”, dijo en su conferencia matutina.

El mandataria aseguró que la construcción de este proyecto no generará deuda, puesto que se usará dinero del turismo, que antes no se usaba en beneficio de la sociedad.

“Se demostró que el dinero de turismo no se le daba ese uso, se usaba para pagar publicidad a empresas de comunicación, ahora se decide que ese fondo que es de alrededor de 8 mil millones de pesos al año se use para la construcción de esta obra, por eso hablamos de alrededor 60 mil millones seguros hasta el año 2024, el resto, los otros 60 mil van a ser financiados con presupuesto público, no va a ser una deuda ni los sistemas de asociación que cuestan mucho, por eso ya tenemos resuelto presupuesto”, afirmó.

Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur detalló que el gobierno federal prevé iniciar los trabajos de licitación para construir el Tren Maya la primera semana de enero.

“Procesaremos primero las zonas donde ya existen vías y pensamos que los inicios de obra comenzarán a principio de marzo y abril”, comentó.

Señaló que del trayecto de mil 460 kilómetros hay un tramo de 730 kilómetros que cuentan con vías existentes. “Eso es lo que aprovecharemos, los tramos consolidados y la ingeniería básica permitirá lanzar las primeras licitaciones”.

Explicó que de Palenque hasta territorio Campechano hay tramos con infraestructura funcional, además de algunas zonas de Mérida a Izamal. “Estamos por generar ingeniería de detalle de Tulum a Chetumal y eso también se tendrá que licitar”.

Comunidades indígenas aprueban Tren Maya

Adelfo Regino, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) anunció que las comunidades indígenas aprueban la construcción del Tren Maya.

“En la opiniones emitidas ha habido consenso unánime de apoyar la construcción e implementación del desarrollo del megaproyecto del Tren Maya”, afirmó.

El funcionario reveló que los habitantes de estas comunidades ubicadas en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán plantearon participar en este proyecto y ser los principales beneficiados.

“Como parte de los acuerdos con los pueblos, nos han planteado participar en este proyecto y que se cumplan sus exigencias en materia de infraestructura, tenencia de la tierra y protección natural de su territorio, además han planteado que sean ellos los beneficiarios de este proyecto”.

Tras calificar esta consulta como “histórica” por su diversidad étnica, por la extensión territorial del programa y por la cantidad de la población consultada, Adelfo Regino dio a conocer que en cada comunidad se delegó a una Comisión de seguimiento para vigilar que se cumplan los acuerdos.

“En todo momento habrá acompañamiento y mantendremos el diálogo horizontal con el diálogo de réplicas”.