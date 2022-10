Legalizar el aborto en Yucatán no está en el "baúl de los recuerdos": Lozano Poveda

Mérida.- El tema de la legalización del aborto en el Congreso de Yucatán, no está en el "baúl de los recuerdos", aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, Víctor Hugo Lozano Poveda.

Al hablar de la petición de grupos feministas y activistas para exigir a las autoridades que sea legal el aborto y que por ello las mujeres no acaben en la cárcel, el legislador del PAN expresó que es un asunto que en su momento se abordará.

Lozano Poveda explicó que todos los grupos sociales de la entidad pueden expresar sus manifiestos, pero él siempre estará a favor de la vida.



"Hay que atender todas a las expresiones en la sociedad y en ese sentido seguiremos siendo muy respetuosos de lo que cada sector de esta pueda expresar, así como hay voces a favor, hay voces en contra, y en lo particular nosotros hemos fijado siempre la postura de estar a favor de la vida", dijo Lozano Poveda.

Expresó que se debe ser tolerante con las actuales expresiones de la sociedad, y puso como ejemplo la aprobación del matrimonio igualitario y que actualmente las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio: "gracias a que las fuerzas políticas entendimos de este tema y comprendimos que había que dar certeza jurídica".

Para Lozano Poveda, lo peor que puede pasar que el tema del aborto se radicalice, y para ello se debe escuchar a los proponentes: "debemos discutirlos, debemos tener apertura, por supuesto, pero también entender que esos entornos pueden girar más a un discurso político partidista que a una realidad que se pueda vivir".

El diputado panista explicó que reformar las leyes sobre el tema del aborto en el Congreso del Estado es una situación seria y que se debe llevar un proceso en tiempo y forma: "no me gustaría hablar de patear la lata, creo que cada tiempo se debe generar y se debe fijar en la discusión de los temas".



"Hoy en la agenda legislativa hay temas importantes, no es que esté no lo sea, pero creo que vamos a esperar un poco de tiempo en las definiciones, sobre todo escuchar a todas las voces en el activismo de ese tema, porque incluso quienes están a favor han manifestado que no están de acuerdo en la iniciativa generada desde la bancada de Morena, entonces vamos a ponerle un compás neutro de objetividad y avanzaremos en el análisis", adelantó el legislador Lozano Poveda.

Reiteró que la reforma del aborto debe ser tratado en la Federación, y que sigue siendo un delito: "y si a nivel federal sigue siendo un delito o está penalizado el aborto con una mayoría de un partido que a su vez aquí en el patio, por llamarlo de alguna manera y no despectiva, pero siendo muy claro aquí en Yucatán vienen a exigir lo que no hacen a nivel federal".

"Tienen todas las posibilidades de generarlo como parte de una dinámica del Congreso de la Unión y no lo hacen, y vienen aquí y no tienen los números, ni tienen los votos y lo exigen, creo que hay que ponerle congruencia al tema", afirmó el legislador.

