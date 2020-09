Lanzan convocatoria Copa Gobernador de Fútbol IDEA–Necaxa en Aguascalientes

Aguascalientes.- Lanzan la convocatoria para participar en la Copa Gobernador de Fútbol IDEA-Necaxa. Este torneo de fútbol tiene como finalidad conformar las selecciones estatales para los próximos eventos oficiales nacionales, en los que se participará en ésta disciplina, además de la detección de talentos para formar parte del Club Necaxa.

Así fue anunciado por Manuel Aceves Rubio, Director General del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA) quien informó que este proyecto, avalado por la Asociación Estatal de Fútbol, es un parteaguas para trabajar de la mano con los equipos profesionales en la creación de la identidad deportiva para los niños, niñas y jóvenes aguascalentenses.

En su momento, César Alfredo Enríquez, Director de Administración y Operaciones del Club Necaxa, afirmó que la relevancia de este proyecto es el trabajo en conjunto con el gobierno del estado, a favor del bien del deporte en la entidad, donde se busca integrar futbolistas de todos los municipios de interior y a través de las visorias, contar con los mejores talentos de los once ayuntamientos.

A su vez, Gonzalo Villalobos Oros, Director Deportivo del IDEA, detalló que se participará en tres categorías; en la rama varonil sub 13, sub 15 y sub 17; en tanto para la femenil se jugará con la categoría sub 18 con futbolistas de 14 a 18 años.

Explicó que se trabaja con los directores deportivos de los municipios para la integración de equipos participantes; asimismo dijo que este torneo se llevará a cabo en tres etapas: municipal, intermunicipal regionalizada y final, la cual se jugará en las instalaciones de Casa Club Necaxa y Estadio Victoria.

Las regiones están conformadas de la siguiente manera: Región 1 Asientos, El Llano y Tepezalá; Región 2 Calvillo, Jesús María y San José de Gracia; Región 3 Cosío, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo y la Región 4 la conforma el Municipio de Aguascalientes en las zonas norte, sur, oriente y poniente.

Y Mauricio Urquídez, coordinador de Visorias y Captación de Talento del Club Necaxa, precisó que se tendrá un proceso de visorias muy puntualizada en los once municipios, además de dar apoyo técnico a los entrenadores que así lo soliciten, con la finalidad de conocer a los mejores niños, niñas y jóvenes para que puedan formar parte del Club Necaxa posteriormente.

En la presentación de la convocatoria se especificó que en cada uno de los municipios se contará con el apoyo de la guardia sanitaria para llevar a cabo los protocolos sanitarios establecidos para este torneo, y se exhortó a los equipos interesados a acercarse a las direcciones deportivas de cada municipio para inscribirse, teniendo como fecha límite el 24 de septiembre.