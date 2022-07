La llamada "guerra sucia" intentó borrar legado de Echeverría: Augusto Gómez Villanueva

La llamada “guerra sucia” intentó borrar de la memoria de México y de la historia del país el legado del presidente Luis Echeverría como constructor de instituciones, quien concluyó el reparto agrario, decretó que Quintana Roo se convirtiera en estado y detonar el turismo en esa región, así como una política de apoyos al campo y una vida personal en la austeridad.

Aseveró Augusto Gómez Villanueva en entrevista con EL UNIVERSAL quien recordó que como parte del gabinete de Echeverría (como secretario de la Reforma Agraria), le correspondió dialogar con líderes de movimientos sociales de muchas regiones y estados del país, todo ello en medio de fenómenos mundiales como la llamada Guerra Fría y el inicio del proceso de globalización.

Lamentó la muerte de quien consideraba su maestro, que aseguró, cumplió su compromiso de llevar adelante el reparto de la tierra y el fin del latifundio circular, así como diseñó y construyó diversas instituciones como la Conasupo, la Comisión Nacional de Zonas Áridas, el Instituto Nacional de Protección a la Niñez (INPI), el Conacyt, entre muchos otros.

“Él decía que no dormía tranquilo si no hacía algo por los campesinos de México. No fueron palabras, sus obras se reflejan en el número de tierras entregadas y al mismo tiempo su vocación por el diálogo, la creación de instituciones y universidades agrarias, programas de abasto de alimentos y de soberanía alimentaria”, recordó.

“También es importante reconocer que él fue el que dejó la mayor riqueza en materia turística y que logró que tanto Quintana Roo como Baja California se transformaran en estados y a su vez pues una visión qué propició el fomento del turismo en esa zonas”, dijo el diputado federal del PRI.

Agregó que durante el sexenio de Echeverría también se impulsaron profundas investigaciones para lograr localizar mantos petroleros que siguen siendo una reserva histórica que permitió enfrentar una grave situación económica en el país.

Gómez Villanueva, valoró también que el expresidente logró frenar la migración de campesinos hacia Estados Unidos con un proceso de desarrollo de las ciudades y urbanización para que se incorporarán al desarrollo del país, mediante el impulso de fábricas y pequeñas industrias que generaron empleos.

“No solamente se dedicó a buscar la unidad de los mexicanos participando con el sector obrero y el sector empresarial pues multiplicó las instituciones de tal manera que le diera un contenido hacia los principios del del nacionalismo revolucionario pues con un desarrollo industrial que hiciera posible atender las demandas alimentarias y la autosuficiencia que era una un reclamo”, indicó.

Recordó que Echeverría impulsó a nivel mundial y redactó la llamada Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que es uno de los documentos fundamentales del Nuevo Orden Económico Internacional, como una serie de propuestas impulsadas por los países del Tercer Mundo.

Expuso que siendo Presidente de la República y después de que terminó su sexenio, siempre se manejó con una verdadera austeridad, lo mismo que su familia, además de que tenía por costumbre detenerse en los caminos del país para saludar y platicar con los campesinos, comer con ellos, conocer sus problemas.

ayef