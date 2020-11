La historia tras Colosio... quien le dejó libre el paso al Senatore

Desde Nuevo León nos platican que ahora que Luis Donaldo Colosio le dejó despejado el camino a su compadre Samuel García, para que sea precandidato único de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, más de un allegado ha salido a revelar detalles de la decisión, que van más allá de lo que el propio don Luis declaró, como que entre sus razones estuvo que no se concretó una alianza con el PAN rumbo a 2021. De fondo, nos confían, lo que habría frenado a Colosio son los números que se manejan en diversas encuestas, que indican que no obstante ser más competitivo que don Samuel para la gubernatura, no le alcanzaría para ganar, por lo que prefirió ir a la segura y contender por la alcaldía de Monterrey. Al final, nos mencionan los más críticos, el político habría acertado al considerar que su apellido es para muchos su principal activo.

Paridad: un jalón para Monreal

Cachetada con guante blanco, nos cuentan, recibió el senador Ricardo Monreal Ávila (Morena) luego de que en su tierra natal Patricia Olamendi, experta en equidad y derechos humanos, aprovechó una entrevista para evidenciarlo y denunciar que él, junto con otros senadores, pretenden echar abajo el mandato constitucional de paridad para las próximas elecciones. La declaración, según nos explican, no es minúscula, pues doña Patricia promueve un recurso jurídico amicus curiae, respaldado por 600 organizaciones de todo el país, para exigir que se respeten los lineamientos del INE que garantizan la igualdad y participación de las mujeres en al menos siete de las 15 gubernaturas en las elecciones 2021, que, afirma la experta, probablemente los senadores “ya se habían repartido”. Hay tiro.

¿Y el pan? ¡Calientito, calientito!

Nos cuentan que en Baja California Sur surgieron versiones sobre que el PAN habría definido ya al exdiputado Francisco Pelayo como candidato a gobernador, lo que dejó ver las divisiones al interior del partido que mantiene el gobierno estatal. Por ejemplo, nos narran, en el círculo del gobernador Carlos Mendoza (PAN) reinó el silencio, pues desde hace meses impulsaba a su secretario de Finanzas, Isidro Jordán Moyrón. Pero eso no es todo, nos añaden, pues otros militantes reclamaron que se dejara fuera a la senadora Guadalupe Saldaña, sobre todo con la obligada paridad. Por cierto, nos añaden que entre que son peras o manzanas, los líderes panistas salieron tarde desmentir las versiones. ¿Resistirá el blanquiazul las elecciones?