Ciudad Victoria.- En la ceremonia de graduación de la licenciatura en Turismo, el joven Alberto Suárez Macías sorprendió a todos porque en lugar de un ramo de flores sus padres le obsequiaron… ¡Un ramo de chochas!

Los compañeros de Alberto de inmediato comenzaron a tomarle fotografías en el exterior del Centro Cultural Tamaulipas.

Él portaba toga, birrete, unos globos y el peculiar ramo de chochas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el recién graduado en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) relató que toda su vida ha vivido en un ejido pequeño, Las Delicias, en el municipio de Abasolo.

“El rancho me ha visto crecer y estoy orgulloso de haber nacido aquí, nunca lo cambiaría por nada del mundo”, expresó.

Recordó cómo surgió la idea de su regalo en la ceremonia de graduación: “Les dije a mis papás que quería una chocha porque es algo simbólico de un rancho, toda mi vida comiendo chochas y se me hizo algo padre en el que mis padres me regalaran una el día de mi graduación, ya que me recuerda lo mucho que le batallé para haber llegado a donde estoy hasta el día de hoy”.

Foto: Especial

Las chochas también son conocidas como pita. Es una flor comestible que crece en el altiplano tamaulipeco, generalmente amargosa, los habitantes de las zonas rurales las preparan en diversos guisos con huevo o con picadillo, principalmente.

Al preguntarle ¿quién le llevó el ramo de chochas? Alberto respondió lo siguiente: “Mis padres me la regalaron, les agradezco tanto por haberme inculcado unos valores muy lindos y tener esa humildad que me caracteriza”.

-¿Te sorprendió la buena respuesta en redes sociales?

“Sí, muchas personas me desean lo mejor y eso es algo muy bonito ¡Les agradezco tanto por sus lindos comentarios! Deseándome lo mejor en mi vida”, respondió el joven.

Entre sus guisos favoritos con estas flores destacó el almuerzo de chochas con huevo, “no hay nada mejor en el rancho”, dijo.

A unos días de su graduación, Alberto convive feliz con su madre Elvira Macías, y a diario ayuda en las labores del campo a su papá, Julián Briseño, “así crecí, amo mis raíces y cada que pueda seguiré apoyando a mis papás”.









