Inyecta empresa 260 mdd en planta de Nuevo León

Salinas Victoria.— La firma alemana Bosch inició la construcción de su planta en esta población del estado de Nuevo León, en la que invertirá 260 millones de dólares y va a generar mil 500 nuevos empleos.

En una extensión de 430 mil metros cuadrados se levantará la obra que, según el proyecto, quedará concluida en el verano de 2024 y producirá anualmente 600 mil refrigeradores.

La responsabilidad de este empresa es con el medioambiente, destacó el gobernador Samuel García Sepúlveda. “Bienvenido, Bosch, porque van a dar un ejemplo a México de que se puede ser rentable y hacer negocio cuidando el ambiente”, aseveró.

Dijo que se pueden abrir plantas, una por semana, pero advirtió, “si no traen ese chip de cuidar el medioambiente, de qué sirve hacer fortuna o que suba la acción en la bolsa si no le vas a dejar nada a tu hijo o nieto (...) No es traer empresas por traer, no es hacer dólares por hacer, es darnos el lujo de escoger a quien queramos que venga a Nuevo León con este nuevo paradigma y cambiar el chip de que se puede hacer lana cuidando el ambiente”.

En su momento, Iván Rivas, secretario de Economía, destacó los atributos del estado para las grandes firmas globales.

Mencionó que una de las ventajas es su cercanía con Estados Unidos, que convierte a Nuevo León en la entrada ideal para el gran mercado del Tratado México, EU y Canadá (T-MEC).

Además, refirió que Nuevo León atraviesa un gran momento económico, pues en lo que va de esta administración, se han confirmado 82 proyectos de inversión, de los cuales 44 son nuevas inversiones y 38 son expansiones de empresas.

Por su parte, Joerg Ulrich, vicepresidente de producción de Bosch, agradeció el apoyo para concretar esta fábrica de vanguardia, que creará puestos de trabajo calificados y promoverá el desarrollo económico local.

A su vez, René Schlegel, presidente de Bosch México, reiteró el compromiso de la compañía con el país, donde operan desde hace casi 70 años.