San Luis Potosí.— Con una inversión de cinco mil millones de pesos, a partir de 2026 el gobierno estatal potosino ejecutará 20 grandes obras que consolidarán el desarrollo regional, la conectividad y el apoyo sin límites a las familias potosinas.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona (PVEM) explicó que con esos recursos económicos se ejecutarán, entre otros, el Parque Tangamanga III en Soledad de Graciano Sánchez y nuevas carreteras en la Huasteca y el Altiplano.

También se llevarán a cabo proyectos de infraestructura como la modernización de la vía San Vicente a El Higo, Veracruz, el bulevar de Tamuín y un nuevo tramo de la carretera Xolol, además de nuevas vialidades para el Altiplano.

Gallardo Cardona informó del inicio del proceso de licitación del ducto desde la presa El Peaje con una inversión cercana a los 200 millones de pesos, que permitirá aprovechar 12 millones de metros cúbicos de agua y reducir la dependencia del sistema El Realito.

Con ello, se garantizará el agua para las familias potosinas de la zona metropolitana ante la ineficiencia del Interapas.