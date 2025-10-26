Más Información

Asesinan a adolescente, aficionado de Chivas, previo a partido contra Atlas; agresores hieren a otros dos jóvenes

Asesinan a adolescente, aficionado de Chivas, previo a partido contra Atlas; agresores hieren a otros dos jóvenes

Paseo Nocturno por el Día de Muertos bate récord de asistencia; participaron ciclistas, patinadores y personas a pie

Paseo Nocturno por el Día de Muertos bate récord de asistencia; participaron ciclistas, patinadores y personas a pie

Ernesto Zedillo afirma que Morena ha copiado lo peor del PRI; "la corrupción guía su funcionamiento", asegura a medio español

Ernesto Zedillo afirma que Morena ha copiado lo peor del PRI; "la corrupción guía su funcionamiento", asegura a medio español

¿Quién fue Manuel Lapuente, icónico entrenador del futbol mexicano? Hoy falleció a los 81 años

¿Quién fue Manuel Lapuente, icónico entrenador del futbol mexicano? Hoy falleció a los 81 años

FOTOS Calaveras, aliens y personajes terroríficos se apoderan del Paseo Nocturno de Día de Muertos sobre Paseo de la Reforma

FOTOS Calaveras, aliens y personajes terroríficos se apoderan del Paseo Nocturno de Día de Muertos sobre Paseo de la Reforma

Huracán "Melissa" alcanza categoría 3; se encamina a Jamaica

Huracán "Melissa" alcanza categoría 3; se encamina a Jamaica

San Luis Potosí.— Con una inversión de cinco mil millones de pesos, a partir de 2026 el gobierno estatal potosino ejecutará 20 grandes obras que consolidarán el desarrollo regional, la conectividad y el apoyo sin límites a las familias potosinas.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona (PVEM) explicó que con esos recursos económicos se ejecutarán, entre otros, el Parque Tangamanga III en Soledad de Graciano Sánchez y nuevas carreteras en la Huasteca y el Altiplano.

También se llevarán a cabo proyectos de infraestructura como la modernización de la vía San Vicente a El Higo, Veracruz, el bulevar de Tamuín y un nuevo tramo de la carretera Xolol, además de nuevas vialidades para el Altiplano.

Gallardo Cardona informó del inicio del proceso de licitación del ducto desde la presa El Peaje con una inversión cercana a los 200 millones de pesos, que permitirá aprovechar 12 millones de metros cúbicos de agua y reducir la dependencia del sistema El Realito.

Con ello, se garantizará el agua para las familias potosinas de la zona metropolitana ante la ineficiencia del Interapas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]