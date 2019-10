Interrupción del embarazo no es tema de interés: PRI en Congreso de Hidalgo

Pachuca.- La coordinadora del PRI en el Congreso de Hidalgo, María Luisa Pérez Perrusquia, señaló que el tema de la interrupción del embarazo no es un asunto que se haya planteado en la agenda legislativa de su grupo, ya que no es de interés ni de su militancia ni de sus simpatizantes.

Explicó que desde que empezó la legislatura y se planteó la agenda priista, esta se realizó en cercanía con las bases y sus simpatizantes: “desde ese inicio no pusimos la temática en la agenda, porque en el caminar y en la cercanía con los militantes y simpatizantes de nuestro partido, el tema no apareció, ciertamente no lo incluimos en la agenda desde un origen”.

La diputada refirió que la mayoría de su grupo conformado por cinco priistas, cuatro plurinominales, tienen que atender lo que pidieron los priistas y los ciudadanos que representan en el Congreso.

Afirmó que la interrupción del embarazo es un asunto polarizante, tanto para su base partidista como en su grupo legislativo y su voto dijo, ira de acuerdo a lo que les dictan sus representados.

“En pocas palabras no lo incluimos en la agenda desde un inicio, es un tema que creemos que en la mayoría de los casos con los militantes es un tema que no transita”, de esta manera dijo el voto a favor se complica.

Por su lado, el diputado de Morena, Víctor Guerrero, señaló que nuevamente será aplazado el voto de esta iniciativa en el pleno para este jueves, debido a que la carga de trabajo no les permitió dictaminar el tema.

Dijo que el jueves apenas se analizará en comisiones conjuntas para que sea la próxima semana como pudiera votarse. Señaló que se han escuchado todas las opiniones incluidas las de los llamados grupos Provida, por lo cual en una de las iniciativas se incluyó la cláusula de conciencia del médico, que era un tema de los grupos en contra del aborto.

Refirió que los diputados deben de respetar el Artículo 115 constitucional con respecto a las funciones de cada diputado y dejar a un lado las fobias y las cuestiones personales. Sobre el anuncio de algunos diputados de defender la vida, dijo que es su derecho y será respetable, pero la iniciativa será llevada al pleno.

afcl