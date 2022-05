En la cuenta de Instagram @debanhi.escobar, administrada por su padre Mario Escobar, se publicó un video donde se observan imágenes relacionadas con la violencia que sufren las mujeres acompañado de la leyenda “No te preocupes Debanhi, no les creemos”.

A lo largo de tres minutos, en el video se escucha la voz de una mujer quien señala algunas de las frases u opiniones que surgen tras la desaparición o asesinato de una mujer y con las que se busca culpar a las víctimas.

“Mamá, si un día desaparezco, no les creas. No, no me escape con el novio; no, no vendía drogas ni estaba metida en cosas ilegales; no, no era novia ni acompañante de ningún narco”, son algunas de las frases que se escuchan en la grabación.



“Este video no es de mi autoría, sin embargo es la realidad que viven todas las familias de personas desparecidas. Las mujeres desaparecidas son culpables por el simple hecho de ser mujeres”, escribió Mario Escobar.

La cuenta de Instagram cuenta con más de 650 mil seguidores y a través de ella fue donde comenzó la búsqueda de la joven de 18 años, quien desapareció el pasado 9 de abril luego de asistir a una fiesta y tras 13 días de búsqueda su cuerpo fue localizado en una cisterna ubicada en el motel Nueva Castilla.

Horas después, el video en la cuenta @debanhi.escobar ya no aparecía.

Caso de Debanhi trasciende fronteras

El caso de la joven de 18 años que generó indignación no solo en el país sino en el mundo, por la falta de acción del gobierno para contener el aumento de feminicidios en México, a trascendido hasta llegar a la portada del diario americano The New York Times.

En la portada de su edición impresa del pasado 28 de abril, aparece el caso con el titulo “A woman disappears in Mexico. She is one of many thoudands” (Una mujer desaparece en México. Ella es una de miles).

La nota firmada por Oscar Lopez e ilustrada por Alejandro Cegarra presentó el caso de lo que se sabe hasta el momento del hallazgo del cuerpo de Dabanhi entre otras desapariciones ocurridas en Nuevo León, entre los que destacan el caso de Yolanda Martínez, una joven de 26 años de edad, quien desapareció el pasado 31 de marzo y hasta el momento no ha sido encontrada, así como el de María Fernanda Contreras quien desapareció tres días después que Martínez, quien finalmente fue hallada muerta.

