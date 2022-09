Inicia operaciones el primer hospital de especialidades público y gratuito en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Al iniciar operaciones, el nuevo Hospital General del Estado de Sonora se convertirá en una de las instalaciones médicas más importantes del noroeste de México y Latinoamérica, significando un parteaguas para la salud de las y los sonorenses, declaró Alfonso Durazo Montaño.

José Luis Alomía Zegarra, secretario de Salud en Sonora, resaltó que los servicios del nuevo Hospital General serán gratuitos para la población, brindando acceso a todos los servicios a la ciudadanía que más lo requiere.

“No van a encontrar una caja de cobro en el hospital. ¿Y por qué no van a encontrar una caja de cobro? Porque, por el bien de México y por el bien de Sonora, primero los pobres. No van a encontrar una caja de cobro porque la llegada de la Cuarta Transformación al estado de Sonora significa la implementación de políticas públicas basadas en el bienestar social del individuo y, por lo tanto, la gratuidad completa del servicio a los que no tienen ningún tipo de cobertura”, comentó.

El gobernador Durazo detalló que el nosocomio contó con una inversión de más de dos mil millones de pesos, entre obra civil y equipamiento, y representará un beneficio directo para más de 700 mil sonorenses.



Foto: Especial

“Simboliza el inicio de actividades de una obra que va a prestar un servicio excepcional a las y los sonorenses. Excepcional, histórico. Hoy es un gran día, lo esperamos durante mucho tiempo… una instalación de salud que representará un parteaguas en ese ámbito en nuestro estado”, indicó.

El titular del Ejecutivo estatal mencionó que este hospital operará bajo el programa IMSS - Bienestar, cuya atención será destinada a dar respuesta a los problemas de salud de personas que no tienen recursos y carecen de otras opciones para resolverlos.

Respecto al viejo Hospital General, el gobernador Durazo Montaño mencionó que fungirá como una escuela para la capacitación de estudiantes egresados de distintas escuelas de medicina en la entidad.

Lee también: Después de tres años, regresa la Feria Internacional del Libro de Monterrey

“Tenemos el compromiso ya firmado con el titular del IMSS, el maestro Zoé Robledo, para convertir el viejo Hospital General en un Hospital Universitario IMSS - Bienestar, que en esa convergencia de particularidades nos va a permitir tener como objetivo capacitar al mayor número posible de egresados de las escuelas de medicina del estado”, señaló.

El nuevo hospital iniciará funciones de manera paulatina, y tendrá disponibles 290 camas, 53 consultorios, 10 quirófanos y equipo altamente especializado para el diagnóstico por imagen.

En estas instalaciones se atenderán especialidades de alergología, imagenología, medicina de rehabilitación y del deporte, neurología con laboratorio de neurofisiología, dermatología, psicología, psiquiatría, nutrición, endocrinología, epidemiología y contará también con tomas de muestra por laboratorio, área de trasplantes y quemados, farmacia, y biblioteca.

Heriberto Aguilar Castillo, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, destacó que se cumplió con la fecha estipulada para la apertura del hospital, después de un proceso de corrección de temas estructurales del hospital.

Lee también: Tras paso de “Kay”, se abrieron impresionantes grietas en el Golfo de Santa Clara

“No hay tiempo que no se llegue ni plazo que no se cumpla, y hoy el estado que encabeza el doctor Alfonso Durazo cumple a los sonorenses y al presidente de la República, haciendo correcciones y reingeniería en los sistemas especializados, con tecnología de primera generación. Hoy es posible tener un hospital inteligente, de vanguardia, en todo el noroeste de México”, dijo.

Luis Rafael López Ocaña, coordinador de unidades de segundo nivel del IMSS, destacó el trabajo conjunto con el gobernador Durazo Montaño para concretar el traslado de los servicios de salud hacia el programa IMSS-Bienestar, donde se de atención a todas y todos los sonorenses.

En el inicio de operaciones del nuevo hospital estuvieron presentes María de Lourdes Díaz Espinoza, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Sonora del IMSS; Diana Karina Barreras Samaniego, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado y Antonio Astiazarán Gutiérrez, presidente municipal de Hermosillo.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

asf/rmlgv