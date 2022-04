Indispensable ahorrar agua: Samuel García llama a evitar baños dobles y llenar albercas

Monterrey, NL.- El gobernador de Nuevo León, Samuel Gacía Sepúlveda llamó a la población a evitar los dobles baños y llenar las albercas porque, afirmó, es indispensable ahorrar agua ante la crisis de abastecimiento que enfrenta la zona metropolitana y por la imposibilidad de realizar obras o proyectos en un periodo corto de dos meses, antes de que llegue la temporada de lluvias.

Acompañado por Juan Ignacio Barragán Villareal, director de la empresa Servicios de Agua y Drenaje, responsable del suministro en el estado, el gobernador comentó que su administración ha realizado gestiones con el gobierno federal para lograr acuerdos que permiten enfrentar la problemática, como la autorización para empezar a tomar agua del río Potosí, ya concesionada para la presa Libertad, que actualmente lleva un avance del 30 por ciento pero se agilizaría su construcción al haber sido declarada proyecto presidencial.



Pero esa y otras acciones como la cesión por parte de la CNA al estado, de 33 pozos que estaban en manos de particulares, pero tenían permisos ya caducados, expresó García Sepúlveda, “no van a servir de nada si no cuidamos el consumo, de nada va a servir todo este esfuerzo e inversión”, si no llueve y la población no ahorra en el consumo.

Pidió a la población que ayude a la empresa Servicios de Agua y Drenaje, en todas las campañas para hacer un uso racional del vital elemento.

“Puede subir el calor hasta 40 grados, ese no es motivo para tirar el agua ni dobles baños, mucho menos para andar llenando albercas; estamos realmente esperanzados que llegue la lluvia, porque es la única solución que tenemos de corto plazo, la lluvia”, enfatizó el mandatario estatal.

Pues advirtió “es imposible, física, jurídica y financieramente, hacer un acueducto o una presa en dos meses”, que se estima será el periodo más difícil que enfrentaría la entidad con el problema del suministro.

