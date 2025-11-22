Ajalpan, Puebla.- El gobernador Alejandro Armenta Mier ( Morena) entregó a los habitantes de las comunidades de la Sierra Negra el nuevo Centro Estratégico de Seguridad y Atención Turística (CESAT).

La obra incluye enfermería, sanitarios públicos, dormitorios, cafetería, módulo turístico, tienda 5 de Mayo y una torre de videovigilancia conectada al C5. Estos servicios ofrecen atención inmediata, fortalecen el turismo y brindan un espacio digno para quienes transitan o viven en la región.

Por ello, el mandatario Armenta Mier especificó que se trata de un espacio que consolida la paz y la presencia institucional y recibió de los representantes de los pueblos originarios el bastón de mando como muestra de confianza y respeto comunitario.

En su mensaje, el gobernador poblano dijo que este CESAT simboliza un compromiso directo con la gente y mencionó que “quien manda es el pueblo” y su administración actúa para garantizar seguridad, salud y desarrollo.

Además reiteró su respeto y admiración hacia las comunidades indígenas de la región y confirmó nuevas acciones educativas y productivas que beneficiarán a las familias, incluida la futura Universidad Rosario Castellanos y un centro de transformación para agregar valor a los productos del campo.

En su momento, el vicealmirante Francisco Sánchez, secretario de Seguridad, explico que el CESAT permitirá operaciones rápidas y coordinadas entre Sedena, Marina, Guardia Nacional y policías estatal y municipal.

Asimismo el punto estratégico mejora la capacidad de reacción, inhibe delitos y fortalece la logística regional, además de alinearse con la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el secretario Omar García Harfuch.

A su vez, Apolinaria Martínez, directora del IPPI, celebró que la Sierra Negra reciba atención real después de décadas de rezago.

Consideró que este CESAT representa un cambio verdadero para las comunidades indígenas y reconoció al gobernador por incluir a mujeres y liderazgos originarios en su gabinete, lo que consideró un acto de dignidad y justicia social.

Y el presidente municipal Faustino Soriano Centeno expuso que “la Sierra Negra está de fiesta” y agradeció el respaldo del gobierno estatal.

Elogio que este proyecto responde a una petición histórica y se convierte en un punto seguro que también impulsa la economía local, mediante la tienda 5 de Mayo, donde productores de la región podrán vender a precios justos.