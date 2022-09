La Paz.- Autoridades en el Consejo Estatal de Protección Civil de Baja California Sur informaron esta tarde que un autobús con pasajeros al intentar cruzar un arroyo está siendo arrastrado en la localidad de Loreto, que registra lluvias importantes por el huracán “Kay”, de categoría 2.

La alcaldesa Paola Cota Davis, del norteño municipio de Loreto, dio a conocer lo anterior y refirió que se trata del arroyo en la zona conocida como Nopoló.

El aviso lo dio la alcaldesa durante la reunión y comunicó que solo se sabe que pertenece a la empresa Autotransportes Águila y sí llevaba pasajeros, y que personal militar y de Protección Civil se traslada a la zona a auxiliarlos.



“Informarle gobernador que en estos momentos reporta C4 que un camión del Águila se lo está llevando la corriente cerca de Nopoló. Ya está enterado Protección Civil, va la GN, va la policía municipal y la policía estatal para apoyo y bomberos”, informó.

El gobernador Víctor Castro, visiblemente sorprendido, exhortó a la población a no cruzar arroyos.

“Esperemos que no pase a mayores la situación. Hemos repetido y hemos hecho lo posible por insistirle a la gente para que no atraviese las corrientes. Que no desafíen el temporal, por favor”, expresó.

La alcaldesa loretana indicó que ha llovido mucho en la zona serrana y los arroyos ya bloquean varias zonas de Loreto, turistas están resguardados y trabajadores de hoteles no han podido regresar a sus colonias ante la crecida de arroyos. Se encuentra, dijo, resguardados.

afcl