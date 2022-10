Hidalgo aprueba reforma para permanencia de Guardia Nacional en las calles hasta 2028

Pachuca.- Con 25 votos a favor y 3 en contra, los legisladores hidalguenses aprobaron el dictamen sobre la Guardia Nacional, con lo cual se avaló el trabajo de las fuerzas armadas en temas de seguridad hasta el 2028.

Los diputados del PAN, Rodrigo Castillo Martínez y Silvia Sánchez, y del PRD, Miguel Ángel Martínez, votaron en contra; en el caso del panista, acusó presión indebida de gente ajena al Congreso del estado, además de que no se circuló la minuta con tiempo suficiente para ser analizada en cuanto a sus alcances.

Esta iniciativa, dijo, está viciada de origen ya que proviene de las oficinas burocráticas de los mandos del Ejército y no es propuesta de la diputada que se menciona.

Para el legislador Fortunato Islas, los diputados de Morena cumplieron con su deber y compromiso con México y dijo rechazan la visión simplista de quienes afirman que con esta reforma se pretende militarizar a México, reprimir o abrir la puerta a un régimen dictatorial.



Para el perredista Miguel Ángel Martínez Gómez, su voto en contra es por la represión sistemática del ejército a luchadores sociales y civiles, además de que dejar a la milicia en la calle, no logrará su cometido ya que no garantiza la seguridad y por el contrario se visibiliza un país sin carácter que cede el mando ante la delincuencia.

Para el diputado priista Alejandro Enciso la votación de su partido no es un cheque en blanco y dijo que no a la militarización, pero sí al fortalecimiento de la Guardia Nacional con el acompañamiento del Ejército en tareas de seguridad, además aseguró no hay acuerdos en lo obscurito ni complicidades.

Durante la sesión faltaron los legisladores Citlali Jaramillo y Francisco Xavier Berganza.

afcl/rmlgv