Culiacán.- En uno de los hechos de violencia que se registraron la noche del martes pasado, en la parte norte de Sinaloa, donde dos hombres resultaron muertos a bordo de un vehículo Toyota Camry, un hombre, una mujer y un adolescente de 12 años, al parecer víctimas colaterales, resultaron heridos de bala.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas a las líneas de emergencia que cerca de unas instalaciones deportivas del fraccionamiento Infonavit Solidaridad, a la salida norte, se escucharon intercambios de disparos por grupos rivales, por lo que los niños que jugaban un partido de futbol tuvieron que tirarse al pasto pecho tierra.

A raíz de las continuas detonaciones y la persecución que se inició en esa zona, los padres de familia que disfrutaban del encuentro deportivo se metieron a la cancha a proteger a sus hijos, mientras los hombres en disputa continuaron con el intercambio de disparos, por lo que balas perdidas alcanzaron un autobús de pasajeros.

Presuntamente un pasajero fue alcanzado por una de las balas perdidas cuando la unidad de transporte público circulaba por calles cercanas a la plaza comercial Sendero, donde quedó parado, mientras el lesionado fue trasladado a un hospital.

Foto: Especial

Los miembros de los dos grupos en pugna continuaron con sus enfrentamientos mientras se desplazaban por el boulevard Mario López Valdez y cerca de la plaza comercial Carolinas, del fraccionamiento Espacios Barcelona, los dos ocupantes de un vehículo Toyota chocaron contra otra unidad y recibieron impactos de bala que les causó la muerte.

Sobre la mujer y el menor de edad que resultaron heridos en forma circunstancial estos viajaban en un vehículo muy cerca de la plaza comercial, por lo que tuvieron que ser trasladados a un hospital cercano.

Casi en forma simultánea, sobre el boulevard Jesús Kumate y el boulevar Ganaderos en la salina sur de Culiacán hombres armados atacaron a balazos a dos hombres que viajaban en una camioneta Ford Ranger, los cuales perdieron la vida y dos más resultaron heridos. Se presume que estos viajaban en una camioneta blanca que fue impactada.

En esa zona, elementos de la Estatal Preventiva, el ejército y la Guardia Nacional mantienen un despliegue de búsqueda de los presuntos responsables, por lo que fue cerrada la circulación en varias calles cercanas al ataque armado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL