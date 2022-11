Hallan cuerpo tras ataque a 3 turistas en La Rumorosa

Tecate.— Tres jóvenes originarios de Mexicali fueron atacados con armas de fuego en La Rumorosa, Tecate, luego de que acudieron aquí para fotografiarse en la recién inaugurada calle Jaime Maussan, que se ha vuelto un atractivo turístico después de que en septiembre la región fue declarada como la Capital Mundial del Fenómeno Ovni.

Los jóvenes viajaron a La Rumorosa para tomarse una foto en el letrero que anuncia el nombre de la famosa calle; no obstante, antes de retirarse del lugar hombres armados bajaron de un vehículo y les dispararon, hirieron a dos y a uno de ellos se lo llevaron; tres días después, el joven fue hallado sin vida.

En un texto, Jorge Morán, uno de los sobrevivientes de este ataque en Baja California, exigió justicia para Fernando Rodríguez Ocampo, su amigo desde la preparatoria.

Ambos, junto a otra amiga en común, decidieron salir el 12 de noviembre pasado para capturar su presencia en el poblado, justo en la calle de la que hablaban residentes de ambos municipios —Tecate y Mexicali— por su peculiar nombre, mismo que incluso fue presumido por el alcalde tecatense, Darío Benítez, para promover el turismo.

“Fue segundos después de habernos subido a la camioneta con la intención de regresar a casa cuando, casi en punto de la medianoche, un automóvil de un grupo armado se nos acercó, nos amenazó y al intentar escapar disparó en contra de nuestra unidad, hiriéndonos a Fernando y a mí… los cobardes bajaron a mi amigo del auto, ya fuera del camino”, contó.

Fue hasta el martes 15, tres días después del ataque, cuando autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo en las inmediaciones del panteón municipal de El Centinela, a unos 150 metros de la carretera Tijuana-Mexicali, cerca de donde también se encuentra un retén militar que realiza inspecciones de los autos que entran y salen.

El cuerpo, envuelto en una bolsa negra de plástico, presentaba lesiones por impacto de bala, pero además fue decapitado.

Tras el hallazgo, la madre del joven escribió en redes sociales: “Ya encontré a mi hijo. Me lo mataron, no vayan a La Rumorosa ni dejen ir a su familia, es tierra sin ley; las autoridades no lo sacan a la luz por no perder el turismo, pero a diario hay levantones”.

El fiscal general del Estado (FGE), Ricardo Iván Carpio, dijo a la prensa, en medio de una conferencia matutina, que la investigación para hallar a los responsables del ataque contra los jóvenes, y de la desaparición y asesinato de Fernando, también es realizada en otros estados del país donde podrían encontrarse.

Reveló que como resultado de los operativos realizados en las inmediaciones del poblado de La Rumorosa fueron detenidas varias personas, aseguraron droga, armas y algunos inmuebles.

En la carta, escrita y difundida en redes sociales por Jorge Morán, se asegura que no se trató de un combate entre bandas delictivas ni de un ajuste de cuentas o de una reacción a algún acto mal intencionado. Él y sus amigos eran un grupo de jóvenes turistas que querían tomarse una fotografía en una calle, con un letrero que días antes había sido promovido por la misma autoridad.

“Para mí, un milagro es cuando una persona con pocas posibilidades de vida logra vencer una enfermedad o cuando alguien sobrevive a un aparatoso accidente. Vaya, cuando la vida prevalece ante errores o situaciones que van más allá de uno como ser humano.

“Perdónenme, pero la única manera en que hubiera podido llamar a esto un milagro es que los tres hubiésemos regresado con vida a casa”, dijo.