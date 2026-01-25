El cuerpo de un hombre, que hasta ahora está en calidad de desconocido, fue abandonado, con huellas de tortura, las manos atadas y desnudo, a un lado de la carretera Panamericana, en el tramo de la carretera Ocozocoautla-Cintalapa.

Fuentes oficiales informaron que el cuerpo del hombre, presentaban laceraciones, golpes y quemaduras, fue abandonado en el kilómetro 94 más 600, en el cruce de la autopista que va a Cintalapa y Arriaga.

Hasta el lugar llegaron, soldados de la VII Región Militar, Guardia Nacional, Policía Municipal y Guardia Estatal, así como peritos y agentes del Ministerio Público para realizar las diligencias en el lugar.

El cuerpo del hombre fue trasladado hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en espera de que sea reclamado por sus familiares.

La zona donde fue hallado el cuerpo, se encuentran desplegados soldados y policías, para combatir células del Cártel Chiapas y Guatemala y Cártel Jalisco Nueva Generación, que operan desde hace cinco años en el área.

