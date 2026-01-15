Durango.— En la ciudad de Durango los habitantes recibieron un golpe inesperado este año: el aumento hasta más del doble en el impuesto predial. Esto ha provocado la indignación y el reclamo por parte de la ciudadanía y sectores productivos.

Teófilo Chairez, presidente de la Cámara de Comercio del Sector Social, se llevó la sorpresa, en su caso, de un aumento entre 100% y 150% en el impuesto. “Estamos indignados, es una traición”, expresó.

La indignación, dijo Teófilo Chairez a EL UNIVERSAL, viene de lo que considera fue un ocultamiento por parte de diputados y regidores, pues la Ley de Ingresos se aprobó hace cuatro meses. “Ocultaron a la sociedad, cuando son nuestros representantes”, comentó molesto.

Marisol Carrillo, regidora de Morena en el Cabildo de Durango, contó que como bancada votaron a favor, pero aseguró que nunca se les precisó que el aumento sería tan “desproporcionado”.

“Nos sorprende bastante que se hayan tomado estas medidas. Nunca nos dijeron que era este aumento”, señaló la regidora.

Aseguró que la ciudadanía tiene toda la razón en indignarse por los incrementos y exhortó al alcalde de Durango, Antonio Ochoa, a que entre en razón y explique la situación.

La regidora mencionó que los sueldos en la entidad son bajos y no alcanzan para cubrir estos aumentos, ya que, dijo, Durango es el estado del norte del país con una retribución en empleo baja, además de que mucha gente está desempleada.

Teófilo Chairez aseguró que para quienes apoyan los aumentos, la justificación está en obtener más recursos para obras, “pero cuáles obras”, cuestionó Teófilo Chairez.

Dijo que es inadmisible porque no se tiene el dinero para pagar; además de que de mantenerse los incrementos el próximo año volverán a aumentar los valores y eso eleva los costos de las viviendas.

Al respecto, Juan Francisco Sánchez Carrillo, presidente del Colegio de Valuadores en Durango, consideró que el cálculo de aumento no es el adecuado de acuerdo con los ingresos de la ciudadanía.

Manifestó que son preocupantes los aumentos, porque es reflejo de que la autoridad carece de conocimiento y no toma en cuenta a los profesionistas.

Justifican aumento

Sin embargo, el director de Finanzas y Administración del Ayuntamiento de Durango, Obed Jiménez Canales, detalló que la actualización del predial se basa en el valor catastral de cada propiedad y no en la zona donde se ubica.

Señaló que desde hace muchos años no se realiza una actualización integral y que alrededor de 85% de las claves están hasta 70% por debajo de su valor catastral real.

Aclaró que estos valores no se están modificando y que los impuestos deben cumplir dos principios básicos: equidad y proporcionalidad. Precisó que cerca de 80% de las claves catastrales sólo presenta el ajuste inflacionario.

Además, remarcó que se trata de una determinación sustentada en datos y acompañada por Banobras, con el objetivo de fortalecer los servicios públicos y hacer al municipio más competitivo. “Las decisiones de política pública son para transformar y construir escenarios positivos, que permitan elevar la calidad de vida de miles de personas”.

Convocan a no pagar

Ante el aumento, Chairez anunció que desde la Cámara de Comercio van a convocar a la ciudadanía a no pagar el impuesto predial hasta que se entablen mesas de diálogo y se tomen acuerdos para ver la manera de bajar el costo. “Convocaremos a manifestaciones en las calles, bloquear los módulos de pagos. Así como lo aprobaron, lo pueden derogar”.

En la plataforma Change.org se ha creado una solicitud de firmas para revisar y corregir el aumento del predial, y en poco más de 24 horas sumaban más de 8 mil 900 firmas.

El municipio informó que, a 10 días de iniciar el año, más de 41 mil duranguenses ya cumplieron de manera puntual con sus contribuciones, lo que permite que Durango siga avanzando y haciendo realidad obras como el Parque Lineal, el Hospital del Niño y las clínicas del Seguro Familiar.