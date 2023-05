Tamaulipas.— El gobierno de Tamaulipas y la Secretaría de la Función Pública (SFP) suscribieron un convenio para fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental, así como supervisar las declaraciones patrimoniales y prevenir conflictos de interés.

El documento lo firmaron el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, con lo que la entidad podrá utilizar el Sistema de Control Interno, el Sistema Informático del Comité de Control y Desempeño Institucional.

Además del Sistema Integral de Evolución Patrimonial y el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las Actividades de los Comités de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, así como la plataforma DeclaraNet.

El mandatario expuso que gracias a este convenio, Tamaulipas dará el mejor uso a las herramientas tecnológicas a las que accede y esto habrá de abonar a que asuma la perspectiva de la nueva ética pública que ha mostrado el presidente Andrés Manuel López Obrador de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“Nosotros asumimos por convicción propia, garantizando la mejoría progresiva y continua de los servicios públicos, la absoluta probidad de los servidores públicos de Tamaulipas, la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos y, por supuesto, en la rendición de cuentas, que implica la apertura de los gobiernos de la Cuarta Transformación”, aseguró Villarreal Anaya.

En su momento, Norma Angélica Pedraza Melo, contralora gubernamental del estado de Tamaulipas, mencionó que esta acción coordinada con la SFP permitirá contribuir al compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de consolidar en su gestión una administración eficaz y transparente que actúe en todo momento en el principio de legalidad.