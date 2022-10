Gobierno de SLP anuncia inversión por casi 390 mdp para su primer puente atirantado

Soledad de Graciano Sánchez.- Esta comunidad de la zona metropolitana de San Luis Potosí capital tendrá su primer puente atirantado, porque el gobierno del estado inició su construcción en la que invertirá casi 390 millones de pesos.

Esta obra se construye sobre la carretera a Rioverde, entre la avenida Cactus e Ignacio Zaragoza; unos 250 mil usuarios se van a beneficiar de manera directa y agilizará la vialidad de esa zona del área metropolitana.

En la ceremonia de arranque de obra, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, anunció que este municipio contará con mil millones de pesos para el año próximo, recursos económicos que permitirán ka realización y consolidación de la infraestructura.

Por ello, el mandatario estatal pidió a las y los de este municipio a ponerse de acuerdo para que este tramo deje de conocerse como carretera a Rioverde y se convierta en un bulevar con un nuevo nombre.

“Eso es lo que queremos, que sus casas sean las que suban de precio y no las de los demás, este puente es reflejo del Nuevo Gobierno, de dar modernidad donde no lo había, capacidad de gestión donde no la había, pero sobre todo ganas de trabajar y de cambiar a San Luis Potosí”, afirmó.

Asimismo, refirió que “habíamos hecho un compromiso de darle a Soledad 300 a 800 millones en este año, pero hoy vengo a cambiar ese compromiso y subirlo a mil millones porque ustedes lo necesitan”, expresó y la ovación fue fuerte de parte de los cientos de personas que atestiguaron el inicio de la obra.

A nombre de la comunidad, Mariano Torres, vecino de Hacienda los Morales, agradeció al gobernador Gallardo Cardona, por el enorme apoyo a la zona oriente, que por años necesitaba de la intervención.

“Esta obra era muy necesaria debido a que la zona oriente ha crecido bastante en los últimos años, no solo las obras sino también los beneficios sociales que usted ha prometido, los está cumpliendo a cabalidad y eso habla muy bien de un mandatario que se compromete con los ciudadanos y que cumple, con esto, nos va a dar una gran vialidad para salir de aquí a nuestros trabajos”, manifestó.

El proyecto es un concepto moderno que se desarrollará en un tramo de 1.3 kilómetros, contemplando ambos sentidos con accesos a rampas de puente y tres carriles en puente y dos en laterales; con el proceso constructivo se contemplan intervenciones en sistema hidráulico-sanitario, terracerías, estructuras, pavimentos, alumbrado público, señalamientos, trabajos generales y semaforización.

