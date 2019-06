¿Gobernadores se le rebelan a López Obrador?

Desde Coahuila, nos cuentan, podría comenzar una rebelión de gobernadores priistas y panistas en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de “exigirle respeto y un trato digno”. Incluso, nos señalan, no se descarta que sea el mandatario coahuilense, Miguel Ángel Riquelme Solís (PRI), quien encabece este frente, tras mostrar sin tapujos a los medios de comunicación locales su molestia con don Andrés Manuel por cancelar el tramo Gómez Palacio-Lerdo, del Metrobús Laguna, a mano alzada durante su visita a Durango el fin de semana pasado. En ese sentido, nos señalan, don Miguel Ángel no dudó en pintar su raya y advertir que si el mandatario visita próximamente la entidad y no existen las garantías mínimas de respeto hacia su investidura, de plano no asistirá al evento. “Por Coahuila hay que aguantar, pero tenemos un límite”, sentenció como buen norteño.

Perredistas se ganan un estate quieto

Tremendo agarrón, nos dicen, protagonizan desde hace varios días, el dirigente de Morena en Tabasco, César Burelo Burelo, con la diputada local Dolores Gutiérrez y el senador Juan Manuel Fócil, ambos perredistas, a quienes calificó de “mezquinos”. Ello, nos explican, porque apenas el año pasado exigían borrón y cuenta nueva para que la CFE condonara la deuda de más de 11 mil millones de pesos a los morosos y ahora no paran de cuestionar la medida. Incluso, nos refieren, el gobernador, Adán Augusto López (Morena), se metió al ruedo para recordarles que en el pasado tuvieron la oportunidad y no la concretaron. ¡Auch!

Exprocurador neoleonés, sin suerte para la política

El más reciente autodestape para buscar la gubernatura de Nuevo León en 2021, nos platican, fue realizado por el exprocurador estatal de Justicia, Bernardo González Garza, a quien le bastó difundir un video de seis segundos para levantar polvo en redes sociales. Para el arranque de su precampaña, sin que aún se conozca bajo qué color contendería, decidió jugar con su nombre y la palabra “go” (vamos, en inglés), al anteponerla a su nombre para formar “go-bernardo” y después transformarla a gobernador. Y aunque, nos aseguran, algunos lo tomaron como una puntada inocente, muchos neoloneses se preguntan cómo le pintará el panorama, al recordar que en el pasado se quedó con las ganas de ser el primer fiscal de la entidad y buscar sin éxito el cargo que hoy ostenta Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR.

Hija de tigre... ¿pintita?

El diputado federal por Oaxaca Víctor Blas López (Morena) se encuentra en el ojo del huracán gracias a las presuntas fechorías de su hija Eloísa. El asunto, nos detallan, es que la joven de 24 años fue detenida en la ciudad de Juchitán al supuestamente participar en un robo con violencia en el que una persona resultó herida por arma de fuego. Ante esta situación, nos confían, pronto llegó un abogado para exigir la libertad de la joven, por tratarse de la hija de un diputado federal, “argumento” que no tuvo efecto. Eso sí, nos recuerdan, don Víctor pertenece a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en la Cámara de Diputados.