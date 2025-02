El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que siempre ha estado a favor de la llamada iniciativa “antinepotismo” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, incluso coincidió en que debió de entrar en vigor para el 2027, de igual manera insistió en que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la entidad tiene muchos perfiles para competir por la gubernatura.

Cuestionado al respecto, el mandatario potosino envuelto en la polémica luego de que se mencionara que el aplazamiento de la entrada en vigor de la reforma fue para impulsar la eventual candidatura de su esposa, la senadora Ruth González Silva, respondió “no estemos buscando cosas donde no las hay”.

Gallardo Cardona mencionó “nosotros estamos de acuerdo con el tema de que se hagan las reformas, siempre lo he dicho yo, yo nunca he dicho que estamos en contra, al contrario, siempre hemos celebrado cada reforma de la Presidenta, hemos estado con ella en todas las reformas y vamos a seguir estando con ella”.

Dijo además que el PVEM siempre se va a “partir el alma” por las reformas que envíe la presidenta Sheinbaum puesto que están convencidos de que son las grandes reestructuraciones que necesita el país en la Constitución y poder dar certezas jurídicas.

No obstante, en el tema de una posible candidatura de su esposa para sucederlo, apuntó “el Verde en San Luis Potosí tiene muchos perfiles para ser candidatos, no estemos adelantando los tiempos, no estemos buscando cosas donde no las hay”.

Asimismo, respecto a la postura de la Presidenta de la República que si bien aplaudió la aprobación de la reforma, hizo hincapié en que le hubiese gustado que se dejara para entrar en vigor en 2027 y no 2030, el gobernador potosino respondió “coincidimos con todas las reformas de la Presidenta”.

- ¿Con la temporalidad también?

- “Sí, claro” finalizó.









