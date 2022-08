Gobernador de Guanajuato pide castigar con dureza a agresores sexuales de escuelas

Silao, Gto.- Tras las denuncias por abuso sexual en contra de 19 alumnas y alumnos de escuelas públicas, sobre todo de preescolar, el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo pidió a la Fiscalía General del Estado que se “castigue con dureza” a los responsables.

Repudió la violencia sexual que se ha registrado en planteles públicos, por lo que advirtió que se debe actuar con contundencia.

“He pedido a la fiscalía que se llegue a las últimas consecuencias, porque es uno de los delitos más atroces que puede haber, abusar de la inocencia de un menor, de una niña, un niño, que aparte confía en una autoridad escolar o del ramo que tenga; es insostenible esta situación”, dijo.

Rodríguez Vallejo dijo que instruyó a la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado a que intervenga en los casos de los alumnos víctimas de abuso sexual.

El gobernador ordenó al secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández, la instauración de protocolos de prevención y no esperar a que estallen los temas.

“He pedio al secretario que se revise a fondo y, sobre todo, algo que me interesa mucho es cómo instauramos protocolos de prevención de estos casos, no solo esperar a que estallen los temas y que se tienen que castigar con todo. ¿Cómo evitamos que sucedan estos casos?; y es una tarea pendiente que le he dejado al secretario”.

También hizo un llamado a los diputados locales para que revisen el Código Penal con relación a las penas previstas para aquellas personas que cometen violencia sexual en contra de los menores, porque es un tema que no se puede tolerar.

Hace unos días, el titular de la SEG reveló que hay 19 casos de abuso sexual que han sido denunciados este año en la entidad, la mayoría en julio pasado en escuelas de Silao, Celaya y Guanajuato, contra 11 que se registraron en 2021 y 8 en 2020.

