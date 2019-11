Góber pedirá a Niño Dios gigante... ¡que baje inseguridad!

Al parecer, el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna (PRI), anda muy preocupado por la violencia que se ha desatado en varios municipios de su entidad, ya que recientemente emboscaron y mataron a cinco policías de Fresnillo y a un jefe policiaco de Valparaíso, por eso, al enterarse de que en el pueblo de Zóquite, ubicado en el municipio de Guadalupe, instalaron al Niño Dios más grande del mundo, anunció que está próximo a ir a verlo para encomendarse… ¡y pedirle que termine con la violencia que afecta no sólo a Zacatecas, sino a todo el país! Pero eso no fue todo lo que dijo el mandatario, nos dicen, pues don Alejandro también se quejó amargamente de la Guardia Nacional, al señalar que desde que llegó a territorio zacatecano nomás no se palpan ni se ven resultados, al contrario, aseguró que los hechos delictivos relacionados con la delincuencia organizada y el narcotráfico van en incremento. ¿Será que el súper Niño le hará el milagrote o tendrá que invertir más en seguridad?

Corral “recorta” la verdad

Donde la verdad incomoda, nos aseguran, es en el gobierno de Chihuahua, o al menos eso se dejó ver recientemente, luego de que el gobernador Javier Corral Jurado (PAN) entregara el premio Vanguardia en Ciencias y Artes 2019 y sin razón aparente recortara de la foto oficial, que presumió en sus redes, al periodista Marco López Romero, ganador por su libro A la orilla del río, este desierto. El tema, nos dicen, es que don Marco acudió a la premiación con una playera que tenía impresa la leyenda “No se mata la verdad” y el rostro de su colega Miroslava Breach, quien fue asesinada en 2017. Al parecer, nos señalan, el mandatario panista pudo hacer más por resolver su incomodidad, que por garantizar justicia al gremio periodístico.

Mujeres necesitan de los hombres: diputado

Nos comentan desde Tamaulipas que mientras ofrecía una entrevista, el diputado local de Morena, Rigoberto Ramos Ordóñez, “metió la pata” al referirse a una reforma a la Ley de la Violencia contra la Mujer: “En este caso recordemos que primero es el sexo débil y hay que defenderlo como tiene que ser”, expresó sin rubor el legislador. Aparte, nos dicen, don Rigoberto también argumentó que la mayoría de los hombres pueden valerse por sí solos, “y la mujer siempre ha necesitado ese apoyo por parte del hombre”. Ante ello, nos dicen, al morenista le tundieron duro, sobre todo la directora del Instituto de la Mujer Tamaulipeca, María Elena Figueroa, quien tachó su postura de misógina. No cabe duda, nos indican, que para amarrar curul no hace falta sentido común.

Una oposición que lanza vivas

Hasta ahora van seis comparecencias de secretarios del gabinete estatal de Tabasco, que encabeza Adán Augusto López Hernández, lo que nos cuentan, ha levantado más de una ceja, debido a que la oposición parece prácticamente dormida, sobre todo los del PRD, PVEM y el diputado independiente. Resulta, nos comentan, que desde ninguno de esos bandos se han hecho cuestionamientos firmes a los funcionarios del gobierno morenista, e incluso el coordinador de la bancada del sol azteca, Agustín Silva, se puso a tirarle flores al trabajo que han realizado en 10 meses de esta administración. Así, nos señalan, en los corrillos políticos se ve con malos ojos tanta amistad, pues ni siquiera el reemplacamiento fue tema a discusión. ¿Será gratis este silencio?