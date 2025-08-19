Culiacán.- El desaforado alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, quien enfrenta un juicio legal por la renta de 126 patrullas sin licitar el contrato, dijo que la autoridad judicial federal ratificó que su restitución a su cargo es firme, obligatoria y debe ser de inmediato, por lo que espera que las autoridades municipales y estatales lo acaten.

A través de un video, señaló que el pasado 31 de Julio promovió un recurso de cumplimiento a la resolución del Juez Primero de Distrito, con sede en Zacatecas, que dispuso su reinstalación como Presidente Municipal de Ahome, en virtud que las diversas instancias municipales y estatales eluden dar cumplimiento a dicho mandato.

Citó que la Ley de Amparo le vuelve a dar la razón jurídica para ser restituido en el cargo de alcalde de Ahome, por lo que en caso de no acatar la resolución que mantiene firme este derecho, los juzgados de distrito de Culiacán y Ahome pueden apercibir a las distintas autoridades y obligarlas a cumplir con el mandato e incluso hacer uso de la fuerza pública.

En su mensaje, explicó que por segunda ocasión, en forma contundente, el Poder Judicial Federal ordenó a las diversas instancias sea restituido como presidente municipal de Ahome, de lo cual ya tienen conocimiento, pero se niegan acatarlo, en una clara violación a la constitución.

A fines del mes de Julio pasado, se divulgó que el Juez Primero de Distrito, con sede en el estado de Zacatecas, dispuso la inmediata reinstalación en el cargo de presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, por considerar que hubo irregularidades en el proceso del juicio de procedencia que se le finco para separarlo del cargo.

Según el expediente 1832/20025, el juzgador resolvió que en el proceso que llevó a cabo el Congreso del Estado de Sinaloa, en el que nombró alcalde sustituto a Antonio Menéndez del Llano Bermúdez, no se cumplió con diversas disposiciones.

Po lo anterior, otorgó un plazo de 48 horas de cumplimiento al mandamiento y se informe el cumplimiento de esta disposición, dado que Vargas Landeros fue electo como alcalde para el periodo 2025-2027.

Veintidós días antes de esta resolución, el desaforado alcalde fue vinculado a un nuevo proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública por el arrendamiento sin licitar de 126 patrullas, el exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landero dijo que se va a seguir defendiendo de las imputaciones, ya que tiene confianza que todo se va a aclarar en tribunales.

En la continuación de la nueva audiencia de la causa penal 1026/2025, junto con nueve exmiembros de su gabinete de su primer trienio 2021-2024, los cuales formaron parte del comité de adquisiciones que aprobaron celebrar el arrendamiento de patrullas sin licitación pública, fueron vinculados a proceso por el Juez de Control que conoce la causa.

afcl/LL