Geraldine Ponce, alcaldesa de Tepic, anuncia que está esperando su primer hijo

La alcaldesa de Tepic, capital de Nayarit, Geraldine Ponce (Morena), anunció esta noche en redes sociales que estaría esperando su primer hijo, lo que fue celebrado por mucha gente, y puesto en duda por otros más escépticos, que consideran que podría ser una broma del Día de los Inocentes.

En todas sus redes sociales, Geraldine publicó un mensaje en el que señala que pese a las complicaciones que vivió este 2022 --como haber enfermado de Covid, el accidente aéreo que sufrió en mayo pasado, y del que salió ilesa, así como la muerte de su perrito--, el año cierra con luz y felicidad.

“Cuando me enteré de esta hermosa noticia, mi 2022 se llenó de luz, y, desde entonces, no hay un día en que no esté feliz.

“Te espero con todo mi amor, mi bebé; estamos listos para abrazarte, cuidarte y guiarte de la mejor manera posible. Gracias, mi Dios, por cumplirme mi mayor deseo”, escribió en su mensaje, acompañado de una fotografía en la que hace una figura de corazón con sus manos sobre su vientre.

Entre las personas que han expresado su alegría por la noticia figura la exreina de belleza, Lupita Jones.

Geraldine Ponce, exreina de belleza, ha sido una de las principales impulsoras de Morena en Nayarit.



afcl