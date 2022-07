Galardonan en Londres a Omar Fayad por su trabajo en la política económica de Hidalgo

Londres.- Por la visión e implementación de una política económica que ha generado la atracción de inversiones históricas para el estado de Hidalgo, el gobernador Omar Fayad Meses, fue honrado con el galardón "Freedom of the City of London".

Con ello, el gobernador hidalguense es el primer mandatario en ser distinguido con este galardón que han recibido personajes de la talla internacional como la Reina Isabel II, Winston Churchill, Margaret Thatcher, Theodore Roosevelt, Nelson Mandela y Bill Gates.

Fayad Meneses agradeció esta distinción, porque lo que se refleja en que Hidalgo está en los ojos del mundo.

“Mi pasión y convicción, desde que empecé mi carrera como servidor público, hace más de 35 años, ha sido mejorar la calidad de vida y construir un mejor presente y futuro para los hidalguenses”, aseveró.

El sherif de Londres, Alastair Jonh Naisbitt King, así como Paul Doube, Rememberance de la Ciudad de Londres y Laura Miller, la Clerk of the Chamberlain´sCourt de la Ciudad de Londres, destacaron la visión única, a nivel estatal y nacional, del gobernador Omar Fayad Meneses al impulsar el desarrollo económico, la creación de empleos y atracción de inversión en sectores estratégicos como la movilidad sustentable, la energía renovable y la agroindustria.

Además, se le otorgó el agradecimiento, porque la estrategia económica propició la llegada de beneficios tangibles a las familias hidalguenses como: la creación de empleos mejor remunerados, generación de entornos seguros, mayor cobertura de la seguridad social y mayores oportunidades para los jóvenes en el estado.

Entre los logros realizados durante la administración de Fayad Meneses se encuentra la más alta atracción de inversiones en la historia de Hidalgo, con alrededor de 70 mil millones de pesos en menos de 6 años; asimismo, se implementaron nuevas vocaciones productivas que pusieron en el mapa internacional a este estado mexicano que, en la República Mexicana, ocupe el 3.º lugar con el mejor ambiente de negocios.

También, se resaltó la visión del gobernador por impulsar la agroindustria y gracias a ello se instaló en tiempo récord la planta Cervecera de Grupo Modelo, en tan solo 364 días, con una inversión de 15 mil millones de pesos, el monto de inversión privada más grande en la historia del estado.

Hace 6 años el pensar que una joven de una pequeña comunidad rural del interior del estado, fuera la encargada del cuarto de operaciones de la planta cervecera más moderna del mundo, era algo impensable, hoy es una realidad.

En el 2017 se anunció la llegada de JAC Motors, regresando la vocación del sector automotriz a Hidalgo, pero con una visión de futuro, con esto se revolucionó la industria en el país y en América Latina, al ser el único estado que ensambla automóviles 100% eléctricos; "hoy podemos decir que la movilidad del siglo XXI está en Hidalgo", se dijo.

Y se mencionó que el Gobierno de Hidalgo decidió cosechar el solen, donde no se podía cosechar nada, creando así ingresos para las familias hidalguenses.

Por ello, se pusieron en marcha grandes proyectos de energías renovables, entre ellos el Parque Fotovoltaico de Atlas Renewable Energy.

Estas acciones suman a la visión de desarrollo sustentable que se plasmó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26) celebrada en Glasgow, Escocia, por ser el único gobierno subnacional, que realizó compromisos en la lucha contra el cambio climático.