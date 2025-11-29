Más Información

Harfuch se reúne con representantes del autotransporte; reforzarán operativos en carreteras

Raúl Rocha movía huachicol en 80 doblerremolques

"Somos gobiernos que damos al pueblo": Sheinbaum; destaca inflación controlada y aumento al salario mínimo

Trump advirtió a Maduro que EU consideraría el uso de la fuerza si no dejaba el poder voluntariamente: Wall Street Journal

América vs Rayados: Horario y canales para ver EN VIVO la Liguilla de la Liga MX, HOY, sábado 29 de noviembre

Llegan los primeros cambios en FGR con Ernestina Godoy; Héctor Elizalde va a AIC y César Oliveros a FEMDO

Tres personas fallecidas y seis lesionadas fue el saldo que dejó una explosión provocada por almacenada de manera ilegal en una casa del municipio de Pesquería, en .

Bomberos trabajan entre escombros tras una explosión provocada por pirotecnia almacenada de manera ilegal en una vivienda del municipio de Pesquería, Nuevo León. Foto: especial
Bomberos trabajan entre escombros tras una explosión provocada por pirotecnia almacenada de manera ilegal en una vivienda del municipio de Pesquería, Nuevo León. Foto: especial
Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado sobre la calle Olmo Siberiano, en la colonia Los Olmos, en los límites con el municipio de Apodaca.

Bomberos trabajan entre escombros tras una explosión provocada por pirotecnia almacenada de manera ilegal en una vivienda del municipio de Pesquería, Nuevo León. Foto: especial
Bomberos trabajan entre escombros tras una explosión provocada por pirotecnia almacenada de manera ilegal en una vivienda del municipio de Pesquería, Nuevo León. Foto: especial
Daños a viviendas

La explosión e incendio provocó daños en tres viviendas que colapsaron en su totalidad, y otras 19 que resultaron con daños parciales.

