Tres personas fallecidas y seis lesionadas fue el saldo que dejó una explosión provocada por pirotecnia almacenada de manera ilegal en una casa del municipio de Pesquería, en Nuevo León.
Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado sobre la calle Olmo Siberiano, en la colonia Los Olmos, en los límites con el municipio de Apodaca.
Daños a viviendas
La explosión e incendio provocó daños en tres viviendas que colapsaron en su totalidad, y otras 19 que resultaron con daños parciales.
maot
