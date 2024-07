La Fiscalía General de Jalisco informó que personal de la Fiscalía Especial Regional del Distrito III inició las investigaciones sobre un doble homicidio registrado este fin de semana en el municipio de Encarnación de Díaz.

De acuerdo con la información oficial, a las 17:00 horas del sábado se informó de detonaciones de arma de fuego en la colonia San Antonio de Encarnación de Díaz.

Policías municipales y paramédicos llegaron al lugar, donde confirmaron que dos hombres se encontraban sin vida.

La fiscalía precisó que “el Ministerio Público y efectivos de la Policía de Investigación arribaron al sitio y comenzaron con las primeras pesquisas para esclarecer el hecho y capturar a quienes resulten responsables”.

Las autoridades no dieron a conocer el nombre de las víctimas, sin embargo en redes sociales se les señaló como el padre y el hermano de un influencer llamado Luis Ángel Robelo, quien transmitió en vivo por redes sociales la escena del crimen.

El TikToker Luis Ángel Robelo anuncia el asesinato de su padre y hermano en una transmisión en vivo

En una desafortunada transmisión en vivo, el TikToker Luis Ángel Robelo anunció entre lágrimas que su padre y su hermano habían sido asesinados. El trágico suceso, ocurrido el pasado sábado 20 de julio, ha causado gran conmoción en las redes sociales.

Luis Ángel Robelo, conocido en TikTok por sus populares videos con "La Venenito", se mostró devastado durante la transmisión, pronunciando las palabras: “Mataron a mi papá y a mi hermano”. El momento fue capturado y rápidamente se viralizó en diversas plataformas de redes sociales, mostrando al influencer completamente desconsolado.

Sin embargo, la transmisión en vivo también generó controversia y críticas hacia Robelo. En medio de su dolor, el TikToker mostró los cuerpos sin vida de sus familiares, lo que fue percibido como una falta de respeto por muchos internautas. En el video, difundido por la cuenta "La Tía Sandra", se puede ver a Robelo grabando a sus familiares tendidos en el suelo.

Durante la grabación, una mujer, cuya identidad no ha sido revelada, le recordó a Robelo que no tenía permitido grabar. A pesar de la advertencia, el influencer continuó la transmisión, repitiendo angustiado que su padre y hermano habían sido asesinados: “No, no, no, no, no. Se llevaron a mi familia, mataron a mi papá y a mi hermano (...) no me importa, los mataron, los mataron, mataron a Manuel”.

El video culmina con una persona, cuya identidad tampoco se conoce, abrazando a Robelo, lo que provocó que este tirara su celular al suelo. Un hombre recogió el teléfono y finalizó la transmisión.

