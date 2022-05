Fiscalía, aún sin indiciados por el crimen de Debanhi Susana Escobar

Monterrey, NL, 2 de mayo- La Fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra Mujeres, Griselda Núñez Espinoza, reconoció que, a once días del hallazgo del cuerpo sin vida de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, en el fondo de una cisterna en desuso en el motel Nueva Castilla del municipio de Escobedo, todavía no hay indiciados por el caso, pues asentó, en la estructura de una investigación, “primeramente hay que resolver qué fue lo que pasó, para que lo que siga sea quién lo hizo”.

En conferencia de prensa, la fiscal señaló asimismo que dentro de lo que se tiene documentado en la carpeta de investigación por la desaparición y feminicidio de Debanhi Escobar, no consta que antes de la localización del cadáver, el 21 de abril, se haya realizado una revisión en la cisterna. Sin embargo, expuso, es necesario esperar la revisión de todos los videos que grabaron las cámaras del motel, pues “no se descarta”, que ahí esté registrado que si se inspeccionó el mencionado sitio.

“Es importante precisar que dentro de la carpeta de investigación se tiene que al momento en que acuden a este lugar -los participantes en el operativo de inspección-, las personas que se encontraban ahí (empleados del motel), no hicieron referencia de esa área”, dijo Núñez.

Agregó que la Fiscalía continúa en la revisión de los videos, para determinar si hay alguien que se observa ahí (en la cisterna), “y lo que podemos advertir en los informes que se encuentran dentro de la carpeta es que ninguna persona ingresó o revisó esa área”.

Precisó asimismo que en las bitácoras de la investigación que se tienen en los días que se comparece (en el motel Nueva Castilla) “no se tiene la distribución de tareas en esa zona en específico, toda vez que no se refirió por parte de los empleados(del motel) la existencia (de la cisterna) ni que estuviera en desuso”.

Expuso que son pieza clave los videos, “porque si bien así podemos advertir en este caso el cuerpo de Debanhi o las características de Debanhi, también (se podrían ubicar) de otras servidoras o servidores que pudieron estar en la observación de ese espacio”.

Respecto a quienes afirman que el cuerpo de la joven fue “sembrado”, porque de haber estado en la cisterna desde el nueve de abril, cuando se inspeccionó el predio con binomios caninos éstos lo hubieran detectado, Núñez Espinosa argumentó que los perros entrenados para localizar drogas, otras sustancias o personas, actúan en equipo con las personas que los guían.

Insistió que no está documentada la revisión de dicha área, pero “no se descarta que pudiese estar registrado en alguna grabación” para, con base a dicha evidencia, “podamos determinar las responsabilidades de quienes así hayan realizado” la eventual búsqueda de Debanhi.

Por lo anterior, pidió que “permitamos continuar con estas investigaciones para esclarecer de manera concret y llegar a la conclusión, de por qué no se revisó, si se revisó o no y por qué no se detectó en el caso de los animales o personas que hayan estado ahí para verificar la presencia o no del cuerpo de Debanhi”.

La fiscal reiteró que el motel contaba con muchas cámaras, mediante las cuales se registró que al mismo no sólo ingresó Debanhi, sino también personas y vehículos durante los trece días desde la desaparición y hallazgo del cuerpo. Con el análisis de los videos se aseguraron cinco vehículos y sus conductores fueron entrevistados.

Explicó que se investiga a un hombre que presuntamente se acercó al motel en un auto al que se habría subido una mujer, pero no se tiene una imagen positiva que permita aseverar que se tratara de Debanhi Susana, y se están haciendo solicitudes de apoyo a todas las empresas de transporte, para verificar el tiempo en el que cualquier persona se pudo acercar a ese lugar.

Con relación a la Quinta Diamante, donde se realizó una fiesta a la que asistió Debanhi previamente el día de su desaparición, señaló que según el organizador, asistieron más de 70 invitados, y se está recabando información de cada uno de ellos y sobre lo que ocurrió ahí cuando estuvo la joven estudiante, ya que hay versiones de que una joven la jaló del cabello, y tuvo problemas con varias personas.

La fiscal señaló que ante la dificultad de realizar pruebas de toxicología y alcoholemia, porque el cuerpo de Debanhi prácticamente carecía de sangre para realizarlas, por el tiempo que estuvo en sumersión, no se descarta realizar estudios con cabellos y muestras de uñas.

Cuestionada si la principal línea de investigación es la de muerte por accidente, la fiscal especializada aseveró que todas las líneas se encuentran abiertas, y no hay una con mayor solidez que las otras.

“Lo que sí tenemos de manera sólida y establecida son las pruebas que se encuentran tanto en videos como testimonios y dictámenes que nos van a permitir llegar a una conclusión” para esclarecer los hechos.

Respecto a cuántas personas tienen calidad de indiciadas dentro de la investigación, dijo Núñez Espinoza que en la estructura de una investigación, primeramente hay que resolver qué fue lo que pasó, para que lo que siga sea quién lo hizo.

Esa respuesta, señaló, “tendrá que ser parte de esas conclusiones que nos permitan determinar la responsabilidad tanto de acciones o de omisiones que se pudieran llevar a cabo dentro de los hechos que acontecen en el caso de Debanhi”.

En las filtraciones de las imágenes o videos y las violaciones a la cadena de custodia, advirtió que todas y cada una de ellas tienen consecuencias no sólo jurídicas y penales sino en el caso de los servidores públicos de la Fiscalía, ya hay una investigación abierta por el área especializada de la unidad de género; pero también podrían alcanzar sanción medios de comunicación y ciudadanos que hayan violentado la investigación.

Caso Debanhi, sobre el golpe

Finalmente, dijo que si bien es algo que demora, para determinar la forma en que Debanhi sufrió o le fue ocasionada la contusión profunda de cráneo, a través de diferentes procesos periciales científicos, se busca analizar algún rastro de células epiteliales o piel, sudor o sangre, existente en el sitio donde fue hallado el cadáver de la joven para lo cual se realizó un rastreo integral en el mencionado lugar.