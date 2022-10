Firman convenio para alcanzar la universalidad en pensión a personas con discapacidad en Tamaulipas

Ciudad Victoria.- La secretaria de Bienestar federal, Ariadna Montiel Reyes, y el gobernador Américo Villarreal Anaya firmaron hoy el convenio para alcanzar la universalidad en la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, que beneficiará a 52 mil tamaulipecos.

Ariadna Montiel explicó que uno de los grandes logros que han alcanzado como gobierno de México ha sido elevar a rango constitucional el derecho de las personas con discapacidad permanente a recibir una pensión, “y es una pensión no es un programa no es un apoyo no es una beca. ¿Cuál es la diferencia?, qué la pensión será para siempre”.

La titular de la Secretaría de Bienestar dijo que el gobierno de México asumirá el 50 por ciento del recurso que hace falta para cubrir a todas las personas con discapacidad en el estado de Tamaulipas y el 50 por ciento restante lo pondría el gobierno del Estado.

“Hoy nos da mucho gusto que a partir de hoy el gobernador el doctor Américo Villarreal asume este compromiso y firma de este convenio con el gobierno de México en beneficio de todas las personas con discapacidad y en beneficio de la construcción de un estado de bienestar para Tamaulipas”, añadió.



El gobernador Américo Villarreal dijo en su mensaje que coincidía en que los términos del convenio se refieren a un acto de justicia, “a una decisión que abona a lograr inclusión y dignidad de todas las personas que viven con alguna discapacidad y se solidariza también con la familia o aquellas personas que le asisten”.

Actualmente en Tamaulipas se benefician 24 mil personas con discapacidad y con la firma del convenio se agregarán otras 28 mil personas. El apoyo consiste en 2 mil 800 pesos bimestrales.

El mandatario estatal aseguró que en Tamaulipas, “en este gobierno de la transformación entendemos que el modelo más apropiado para las políticas públicas para este grupo de la población es el de un enfoque social y humano, un enfoque de derechos”.

Y añadió: “El garantizar una pensión universal para el bienestar de las personas con discapacidad es algo que ha ido avanzando de manera gradual en el gobierno de la cuarta transformación”.

