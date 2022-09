Félix Gallardo, con expectativa de vida no mayor a tres años, según dictámenes médicos

Debido a que sus precarias condiciones de salud le dan una expectativa de vida no mayor a tres años, este un juez federal otorgó a Miguel Ángel Félix Gallardo el beneficio de la prisión domiciliaria por lo que esta misma semana podría ser trasladado a un domicilio del Área Metropolitana de Guadalajara para continuar purgando la condena de 40 años que se le impuso por los delitos de acopio de armas, cohecho y contra la salud, en un domicilio.

El director de Prevención y Reinserción Social del estado de Jalisco, José Antonio Pérez Juárez, confirmó que el juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales en la Ciudad de México tomó esta resolución tras evaluar los dictámenes médicos del llamado “Jefe de Jefes”, de 76 años, preso desde 1989 y quien actualmente se encuentra en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, Jalisco.



“Yo recibí una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en las que me imponía varias medidas en favor de Miguel Ángel Felix, las dos principales eran que monitoreara su salud las 24 horas y la otra que hiciera las gestiones necesarias ante la autoridad competente para que él dejara el reclusorio dado lo precario de su salud; cumpliendo con esa resolución, me apersoné con el juez Séptimo de Distrito en la Ciudad de México, le ofrecí los dictámenes periciales del estado de salud de Miguel Ángel Felix, el juez hizo lo propio con peritos oficiales y encontraron tal precariedad en su salud que en el dictamen se habla de una expectativa de vida no mayor a los tres años”, explicó el funcionario.

Recordó que esta resolución es sólo por la condena de 40 años que actualmente purga el exsocio de Rafael Caro Quintero, pues también tiene pendiente una condena de 37 años de prisión por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, pero esa sentencia empezaría a correr a partir de 2029.

En el dictamen médico realizado a Félix Gallardo por la Comisión Nacional de los Derecho Humanos el 1 de Noviembre de 2021, se indica que entre los problemas crónicos degenerativos que padece están la nula visión del ojo derecho, la visión disminuida del ojo izquierdo, la pérdida de la audición en el oído izquierdo, la presbiacusia severa (muy mala audición) del oído derecho y vértigo de larga duración medicamentosa secundario a trastorno vestibular crónico.



Pérez Juárez señaló que sólo está a la espera del brazalete electrónico que envía la geolocalización del reo para poder trasladarlo al domicilio en la ciudad de Guadalajara que previamente fue evaluado y aceptado para que pueda purgar ahí su condena.

“El brazalete, en esta ocasión, la familia no pidió el apoyo, por lo cual es su obligación proporcionarlo, yo pienso que si entre hoy y mañana entregan el brazalete, yo informaré a juez Séptimo de distrito y estaremos en condiciones de cumplir esta misma semana lo ya resuelto por el juez”, dijo el director de Prevención y Reinserción Social.

