Familias aceptan opción del tajo

Sabinas.— Las familias de los 10 trabajadores atrapados en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, se han resignado a aceptar la propuesta del gobierno federal de hacer un tajo a cielo abierto, obra que duraría hasta 11 meses, pero aseguran que el rescate de los cuerpos se tiene que dar.

Hilda Alvarado, esposa del minero Mario Alberto Cabriales Uresti —atrapado junto con nueve de sus compañeros desde el pasado 3 de agosto—, reclamó que esperaron semanas para que se diera el rescate, pero a unos días de que se cumpla un mes del siniestro, las autoridades no les dejaron de otra que aceptar el tajo.

“Nos dijeron que tardarían hasta dos años en sacar el agua. No aceptaron la ayuda de nadie. Nos duele tanto. Aunque duela, no queremos, ya es el último recurso. Es muy difícil”, subrayó la señora Alvarado.

En medio de la tragedia y la aceptación de la estrategia del gobierno, ha surgido una disputa entre familiares de los mineros como padres, madres o hermanas o hermanos, y las esposas.

Los primeros han expresado su descontento con las mujeres, a las que ya llaman viudas, pues afirman que algunas quieren aceptar una propuesta de parar el rescate a cambio de la cesión del terreno donde se ubica la mina.

Pese a que circularon declaraciones de familiares al respecto, hasta ayer la versión oficial era que la obra va. En declaraciones a los medios hechas ayer lunes en Sabinas, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, confirmó que se realizará el tajo y al concluir se hará un memorial y se dará una indemnización.

“Llegamos a un acuerdo el día de hoy... se va a realizar el tajo a cielo abierto, empezaremos ya, cuanto antes; acabo de tener incluso una llamada telefónica con el licenciado Bartlett, así que estaremos a un par de días de que inicie este gran proyecto, es una obra de ingeniería magna muy importante.

“Además de todo esto, concluyendo el tajo se hará el memorial, como ellas mismas lo solicitaron... y la indemnización“, por supuesto”, dijo la funcionaria.

Al respecto, la señora Hilda Alvarado comentó que no les dejaron otra opción que aceptar el proyecto del tajo, pero al menos ella insistirá en el rescate.

“Se van a hablar muchas cosas, que a uno le interesa el dinero. Primero nos importan ellos, pero ya están más allá. No podemos hacer nada”, expresó.

Sobre la indemnización, Hilda Alvarado dijo que no aceptarla no hará que vuelva su esposo. No se ha determinado la cantidad.

“Uno tiene que pensar en los hijos, muchas tienen niños chiquitos, estudiando”, dijo.

El próximo sábado se espera una conmemoración porque se cumple un mes del siniestro. Entre los acuerdos también está la construcción de un memorial en la zona del accidente.

Familia Pasta de Conchos critica tajo

A través de un comunicado, la Organización Familia Pasta de Conchos criticó la propuesta del gobierno federal de hacer un tajo a cielo abierto para intentar rescatar a los mineros atrapados, pues —señalaron— la iniciativa no proviene de las cuadrillas de rescate de la región ni de expertos en minas de carbón.

Para la organización se trata de una propuesta “irreal” porque representará remover cuando menos 5 millones de toneladas de tierra, equivalentes a llenar tres veces el estadio Azteca.

Además, criticaron que se entregue la obra a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dependencia que se ha demorado en el rescate de los restos de los mineros de Pasta de Conchos, detallaron.