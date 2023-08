Chilpancingo.— El asesinato del empresario José Guadalupe Fuentes Brito no sólo se debe investigarse como un robo. “El asesinato de José Guadalupe no es un asesinato más, no es un crimen común y corriente, hay un misterio que debe ser investigado”, afirmó el empresario Pioquinto Damián Huato.

Dijo que hay por lo menos dos versiones sobre este asesinato. Una que un grupo armado lo persiguió hasta que lo alcanzó, les quitó la camioneta y asesinaron al empresario, a su hijo, José Manuel Fuentes Calvo, e hirieron a su esposa, Gabriela Calvo. La otra es que un grupo armado tenía instalado un retén en la Autopista del Sol, detuvo al empresario y lo asesinó junto a su hijo e hirieron a su esposa.

En ambos casos, consideró Damián Huato, el empresario entregó las llaves de la camioneta y, aun así, le dispararon. “Cuando a él lo detienen responsablemente entrega las llaves [de la camioneta], se baja y, pese a eso, le disparan. No es un crimen que tú digas se suscribe en el contexto de la inseguridad, luego en este momento la autopista se supone está blindada por la Guardia Nacional”, dijo.

La tarde del sábado en la Autopista del Sol, en el tramo conocido como el retorno de la capilla de San Judas, fue asesinado el empresario, su hijo y fue herida su esposa.

El caso escaló, cuando en sus redes sociales, el aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia de la República Marcelo Ebrard condenó el crimen de Fuentes Brito.

Sobre la participación de Fuentes Brito en la campaña del excanciller, Damián Huato contó que una de sus casas la había prestado para ser oficina de la campaña de Ebrard.