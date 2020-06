Exigen justicia para Gardenia y Dulce, madre y niña asesinadas en Puebla

Puebla.- Familiares de Gardenia, de 26 años de edad, y su hija Dulce Dayann, de 11, exigieron al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, hacer justicia y atrapar a los responsables del doble crimen que ha conmocionado a esa sociedad.

Durante el sepelio de las dos víctimas, que tuvo lugar en la localidad de La Magdalena Tetela, del municipio de Acajete, los familiares demandaron revisar las cámaras de seguridad y a la expareja de la madre.

“Lo que exijo a Barbosa es que me apoye a hacer justicia no solo por mi hija, sino por muchas mujeres”, imploró Gabriela, madre de Gardenia y abuela de Dulce.

Junto a docenas de flores, aseguró que su hija y nieta, cuyos cuerpos calcinados aparecieron el pasado 12 de junio en un vehículo en la localidad de Santa María Nenetzintla del mismo municipio de Acajete, no merecían morir de forma tan cruel.

“Aquí ya no es el pueblo, no es el municipio, es el estado el que nos debe apoyar porque a mi hija no le debieron hacer eso”, insistió.

Las dos mujeres, Gardenia y Dayann -quienes son integrantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día- desaparecieron desde el pasado 11 de junio y un día después sus cuerpos fueron encontrados calcinados en su vehículo.

Autoridades ministeriales ubicaron en el interior los cuerpos de una mujer y una niña, los cuales fueron identificados horas después como la madre e hija que habían sido reportadas como desaparecidas.

Ambas víctimas presentaban huellas de tortura, según los primeros indicios forenses.

“Por qué me la lastimaron, no tenían nada que ver, mi dulcecito, mi nieta, una niña maravillosa y estudiosa”, describió doña Gabriela a la niña Dulce Dayann.

Una de las líneas de investigación, según versiones extraoficiales, apunta a la expareja de la víctima, identificada como Alonso “N”, pues existen evidencias de que la había amenazado de muerte.

“Detengan al sujeto y hagan justicia. Rondaba mucho la casa y la andaba pretendiendo a mi hija, la amenazaba, la acosaba y la buscaba”, describió.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General del Estado, han mantenido contacto con la familia y la investigación en cuanto al probable responsable "va avanzada".

