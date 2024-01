Pachuca.- El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, señaló que se mantienen las investigaciones en contra de funcionarios que participaron en la “Estafa Siniestra”, y este día se acogió al criterio de oportunidad el ex director de recursos materiales del gobierno en el sexenio de Omar Fayad; Eloy N, quien aportó información sobre sus superiores que fraguaron este esquema de defraudación al erario.

La Procuraduría de Justicia explicó que el criterio de oportunidad a Eloy N, se aplicó luego de qué diera información sobre sus superiores jerárquicos en la escala delictiva, además de devolver como parte de la reparación del daño el 30 por ciento que le tocó, por su partición en el desvío de recursos.

Es decir regresó a las arcas del estado 5 millones 430 mil pesos. Como encargado del área de recursos materiales Eloy N, se involucró en el fraude con la compra de crema sanitizante con partículas “milagrosas“ además de gel antibacterial para atender la pandemia de COVID-19.

Esta figura jurídica será efectiva hasta que sostenga en juicio la información que proporcionó al ministerio público, en contra de quién ordenó esta estafa. Se conoció que las declaraciones involucran al ex titular de la Contraloría César N.

El 12 de enero, el juzgado liberó una orden de cateo bajo la causa penal 16/ 2024

para el domicilio de César N, el cual se realizó el sábado 13, por parte de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la Fiscalía de la República en coordinación con la Procuraduría de justicia, en la Finca Rivera de Mora ubicada en Paseo Fincas de Sayaveedra en Atizapán de Zaragoza, Julio Menchaca Salazar fue enfático señalar que no se trata de una persecución a una administración, ya que de lo contrario señaló “ si hubiera una persecución que no la hay, no estarían trabajando y les de personas que han trabajado no sólo en la anterior administración, sino en muchas otras“.