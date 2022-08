Evan regresa a clases de manera presencial, por primera vez

Ciudad Juárez.— Evan Sánchez Cadena tiene siete años y este lunes, como millones de niños en el país, regresará a clases.

En su caso, por primera vez iniciará un curso escolar, su tercer grado, de manera presencial, junto con todos sus compañeros en el Colegio Regional de México, en Ciudad Juárez.

Nervios, ganas de conocer a sus nuevos amigos, su salón de clases y maestra, son sólo algunas de las emociones que invaden al menor, quien asegura ser muy bueno para las matemáticas.

Desde este fin de semana él, en compañía de su mamá, comenzaron a arreglar todo lo necesario para que este lunes sea un día sin prisas y ameno.

Durante el sábado y el domingo, Evan revisó que tanto uniformes y libros estuvieran en orden, para así llevarlos en su mochila nueva.

“Lo que más me gusta de ir a la escuela es una materia: las matemáticas, porque lo que más me gusta hacer son las multiplicaciones; pasé con 9.4 de segundo a tercero, y eso que no estudio, me lo aprendo todo en clase”, asegura el menor, muy orgulloso, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Aunque aún no define qué le gustaría ser de grande, dice que lo que más extrañará de regresar a las aulas será el no jugar todo el día con los videojuegos: “Tengo como cinco amigos con los que me junto en la escuela y a veces jugamos, pero lo que más voy a extrañar son los videojuegos, aunque prefiero estar en el salón que las clases en línea”, explica.

Regreso a clases, necesario y costoso

Aracely Cadena, la madre de Evan, asegura que ya es necesario que los niños convivan con otras personas y tengan un ciclo escolar normal, sin modalidad virtual, como ocurrió en los últimos dos años, debido a la pandemia por Covid-19.

“Yo pienso que sí les va a servir [a los niños regresar a las aulas] porque están muy acostumbrados a la casa, tienen que socializar más, gastar energías, jugar, volver a la normalidad”, dice Aracely.

Sobre el temor que antes existía de un contagio de Covid, la madre de familia, lo descarta, “ya no me da [miedo] porque tiene todas sus vacunas, está muy controlado todo. Tanto ellos como los papás necesitamos volver a la normalidad”, expresa.

La madre de familia reconoce que este regreso a clases representó un gasto muy considerable, debido a que en esta ocasión debieron comprar todos los útiles escolares y uniformes, ya que durante un ciclo y medio Evan, como la mayoría de los niños en Ciudad Juárez, tomó clases virtuales o sólo acudía algunos días a su escuela, por lo que uniformes y muchos de los útiles no eran obligatorios.

“Sí nos salió bastante caro [el regreso a clases], lo sentí con el año pasado, la diferencia [se ve] hasta en lo del papel de baño y gel antibacterial que se debe de llevar, porque en otras ocasiones la lista de útiles no era completa, por no tener los horarios completos de clases”, señala Aracely.

Aun con ello, la familia ya está lista para que Evan acuda desde las 7:30 a las 14:00 horas a tomar sus clases presenciales de tercer grado de lunes a viernes.

Chihuahua regresa a 100%

Este lunes en Chihuahua regresan a clases con un aforo de 100%, un total de 716 mil 609 alumnas y alumnos de 5 mil 916 escuelas en el estado.

Del total de alumnos, 111 mil 559 corresponden al nivel de preescolar; 411 mil 269 cursarán la primaria, y 193 mil 781 estarán en nivel secundaria, tanto del subsistema estatal como federal, quienes serán atendidos por más de 32 mil docentes.

La Secretaría de Educación y Deporte informó que en cada uno de los planteles educativos en Chihuahua se mantendrán protocolos de higiene, sana distancia y uso obligatorio de cubrebocas, para prevenir entre menores y docentes posibles contagios de Covid-19.

Además de ello, en el ciclo que recién comenzará se implementará el pilotaje del nuevo Plan de Estudios de Educación Básica, que impulsa el gobierno federal en 30 escuelas de Chihuahua.

Dichos planteles fueron seleccionados con base en lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y tienen que ver con la modalidad y contexto donde se ubican.