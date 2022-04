Estudiantes exigen justicia por estudiante asesinado a tiros en Guanajuato

Guanajuato. - Estudiantes de la Universidad de Guanajuato realizaron una manifestación afuera de las instalaciones de la Guardia Nacional sede San Carlos La Roncha y a gritos pidieron justicia para su compañero Ángel Yael, muerto a tiros por un elemento de la corporación el miércoles pasado en Irapuato.

“Ángel no murió, la Guardia lo mató”, “¡Justicia, justicia!”, “La Guardia no me cuida, la Guardia me asesina”, expresaron la mañana de este viernes, en el segundo día de protestas de la comunidad estudiantil.

En la puerta de acceso pegaron cartulinas y hojas con mensajes de indignación, de repudio a la violencia, a la GN y por la inseguridad. “El Gobierno no me cuida”, reprocharon.

Rinden homenaje a estudiante muerto a tiros

Los universitarios rindieron un homenaje a Ángel Yael, alumno de cuarto semestre de la licenciatura de Agronomía de la UG, con sede en la comunidad El Copal de Irapuato, que fue privado de la vida durante una persecución y disparos de la Guardia Nacional a una camioneta en la que circulaban cuatro estudiantes.

Colocaron veladoras encendidas y flores en el acceso principal del cuartel de la GN, ubicado a un costado de la carretera León-Silao, frente a la Puerta Milenio, mientras oficiales federales observaban a distancia.



Vestidos con ropa blanca y roja, con globos en el mismo color, listones negros, alumnas y alumnos comenzaron la protesta con una marcha que partió de la División de Ciencias de la Salud ubicada en el fraccionamiento San Carlos y continuaron por el bulevar Aeropuerto hasta llegar al cuartel.

Ángel Yael sería sepultado esta tarde en el panteón de Los Olivos, en la ciudad de Irapuato.

